¡Ú£Æ£±¡Û¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬¶ÛµÞÀ¼ÌÀ¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¶¦¤Ë´èÄ¥¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡×¥Õ¥¡¥ó¤Ï»¿ÈÝ
¡¡£Æ£±¤Îº£µ¨³«ËëÀï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë·è¾¡¤¬£¸Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥È¥é¥Ö¥ëÂ³¤¤Çº®ÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤¬¥ê¥¿¥¤¥¢¡¢¥é¥ó¥¹¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤¬°ÛÎã¤Î£±£µ¼þÃÙ¤ì¤ÇµÏ¿Åª¤ÊºÇ²¼°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¶ÛµÞÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤éËÜ³ÊÉüµ¢¤·¤¿¥Û¥ó¥À¤ÈÁÈ¤à¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¡¢¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ê£Ð£Õ¡Ë¤ÎÌäÂê¤¬ÉÑÈ¯¤·¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢£Ç£Ð¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤ÂåÉ½¤¬¡¢²ñ¸«¤Ç¥Û¥ó¥À¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤¹¤Ê¤É¤¤¤¤Ê¤ê¥Á¡¼¥à¤Ï¶õÃæÊ¬²ò´íµ¡¤Ë¡£·Þ¤¨¤¿·è¾¡¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢Í½ÁÛÄÌ¤ê¸·¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤ò½ª¤¨¤Æ¿ô»þ´Ö¸å¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¸ø¼°£Ó£Î£Ó¾å¤ÇÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¶¦¤Ë´èÄ¥¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡×¤È¥ì¡¼¥¹ÆâÍÆ¤ÎÀâÌÀ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½ÂÎÀ©¤Ç¤Î·è°Õ¤òÅÁ¤¨¤ë°ÛÎã¤ÎÀ¼ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï»¿ÈÝ¤¬Ê¨Æ¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¿¿¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¡¢¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¹¤®¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö»ä¤ÏÈà¤é¤¬É¬¤ºÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥¨¡¼¥ë¤¬Â³¡¹¤ÈÁ÷¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸½ÂÎÀ©¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤â¼¡¡¹¤È½Ð¤¿¡£
¡Ö¥Û¥ó¥À¤È¤Ï¤ªÊÌ¤ì¤ò¡£¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡×¡Ö¥Û¥ó¥À¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤ÏÃÑÃÎ¤é¤º¤À¡£À¤³¦ºÇ¹â¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢²¿Ç¯¤âÌµÂÌ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏºÇ¹â¤Î¼Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÉ¸½à°Ê¾å¤Î¼Ö¤À¡£À¤³¦Ãæ¤Î»ñ¶â¤ÈºÇ¹â¤ÎÀßÈ÷¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤È¤â¤Ê¼Ö¤òºî¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÂÎÀ©¤ÎÊÑ¹¹¤òµá¤á¤ë°Õ¸«¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£