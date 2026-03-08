1次ラウンド・プールC日本―豪州戦

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンド・プールCの日本代表「侍ジャパン」が全勝対決となった豪州戦に4-3で逆転勝ち。対戦成績を3勝0敗とした。試合前に1次ラウンド突破が決まっていたが、1位通過も決定。敗れた豪州は初黒星を喫した。日本を苦しめた豪州のデーブ・ニルソン監督が会見で胸中を明かした。

日本を最後まで苦しめた。0-0の4回2死満塁のピンチ、大谷翔平を打席に迎えた際、飛び出した二塁走者・牧秀悟を捕手パーキンスが刺すスーパープレーでピンチを脱出。6回1死二塁から二走ホワイトフィールドの果敢な三盗が捕手・若月健矢の悪送球を誘い、1点を先制した。しかし、7回に5番手のケネディが痛恨の逆転2ランを被弾。8回にも2失点したが、9回に4番ホールなど2発が飛び出し、1点差に迫る意地を見せた。

現役時代に中日でプレー。「ディンゴ」の愛称で親しまれた指揮官は試合後の会見で「結果は残念でした」「クロスゲームでしたし、世界一のチームをあわやまで追い詰めました。接戦ではありましたが、失望しています」と大善戦しただけに落胆した様子。3回0封した先発マクドナルドについては「彼のことを誇りに思います。国内リーグの経験しかないのに堂々たるピッチングでした」と称えた。

それでも豪州はプレミア12王者・台湾、チェコを破り開幕2連勝。まだ星を1つ落としただけ。9日のプール最終戦・韓国戦で決勝ラウンド進出をかけて戦う。ニルソン監督は「今日のゲーム（延長タイブレークとなった韓国―台湾戦）を観ましたが、彼らはエモーショナルな試合をしていましたね。私たちはここに至るまでいい攻撃をしていますし、プール2位の可能性もある」と話した。

その上で「明日は勝ちに行きます。勝ちます。野手陣は全員元気ですし、なるべくたくさん得点をして結果を導きたい」と必勝を誓った。



（THE ANSWER編集部）