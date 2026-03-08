えええ、それ【しまむら】なのッ！？ 40・50代のおしゃ見え♡「1,000円台トップス」

そろそろ春らしくワードローブを整えたいところ。おしゃれなのにプチプラなトップスに出会えたら、即カゴIN推奨です。@marino12131さんが【しまむら】で見つけたのは、配色デザインが特徴のトップス。シンプルなボトムスに合わせるだけで、大人コーデのおしゃ見えを狙えそうです。

1枚でこなれ見えが狙える重ね着風トップス

【しまむら】「TNKカサネハイショクTR」\1,419（税込）

重ね着風のデザインで、1枚でこなれ見えが狙えるプルオーバー。春夏のトレンドカラーであるブルーとブラウンの配色も、垢抜けに一役買ってくれそうです。胸元と袖口にロゴがあしらわれているのもポイント。余裕のあるシルエットで体のラインを拾いにくく、ゆるっとラフに着こなしやすい一着です。

すっきり着られる細リブのカーディガン

【しまむら】「TNKソデハイショクCD」\1,639（税込）

袖の配色デザインが目を引く、春にあると便利な薄手のカーディガンは、1,000円台とは思えない一着。縦のラインが強調されるリブ生地で、ボリュームのあるボトムスとも好相性です。シアーシャツや襟付きシャツなどとレイヤードを楽しめるうえ、ボタンの留め外しで好バランスなスタイリングに仕上げられるのも魅力です。

