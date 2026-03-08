《新作》何が出るかはお楽しみ♡【Can★Do】集めたくなる可愛さ！「プリンセスグッズ」

【Can★Do（キャンドゥ）】から新登場したのは、大人かわいい「ディズニープリンセスグッズ」。おしゃれ & 大人も使いやすいアイテムがそろっています。ランダムパッケージで、何が出るかわからないわくわく感も楽しめます。おすすめ商品を紹介するので、お買い物の参考にしてみて。いずれも数量限定販売です。

小物の整理にぴったりなクリアポーチ

「ディズニープリンセス スライダーポーチ」は、縦9cm × 横12cm。クリア素材で中が見えるため、小物を整理したいときにぴったりです。プリンセス5種類とシークレット1種類がランダムで入っています。推しが出るまでチャレンジしたくなるかも。価格は\110（税込）です。

プリンセスがデザインされたクリーンクロス

こちらはスマホ画面や眼鏡などを拭くのに使える「ミニクリーニングクロス」です。縦横15cmのコンパクトサイズで、持ち歩きにも便利。今回のプリンセスシリーズのイラストは、大人っぽいおしゃれデザインが魅力。6種類がランダムで出るので、チャレンジしてみて。価格は\220（税込）です。

シルエットが素敵なチャーム

「ディズニープリンセス ミニチャーム」は、ポーチやバッグのファスナーにつけられる小さめサイズのチャーム。縦3cm × 横2cm × 厚み2.5mmで、プリンセスのシルエットデザインにゴールドカラーのパーツがアクセントになっています。それぞれのプリンセスをイメージしたカラーになっていて、どれが出ても気分が上がりそう。シークレットが当たったらラッキーです。価格は\110（税込）です。

全種類欲しくなるミニファイル

「ディズニープリンセス ミニクリアホルダー」は、縦15.7cm × 横11cmでA6サイズに対応。

@ftn_picsレポーターHaruさんによると「写真などを収納するのにちょうど良い」そう。表はプリンセスのイラスト、裏はシルエットデザインになっています。「110円とは思えないクオリティの高さ」とのことなので、ぜひGETしてみて。価格は\110（税込）です。

