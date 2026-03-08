1次ラウンド・プールC日本―豪州戦

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンド・プールCの日本代表「侍ジャパン」が全勝対決となった豪州戦に4-3で逆転勝ち。対戦成績を3勝0敗とした。試合前に1次ラウンド突破が決まっていたが、1位通過も決定。この結果、米マイアミで行われる14日（日本時間15日）の決勝ラウンド初戦・準々決勝でプールD2位と対戦することに。プールDの状況をまとめる。

プールDはプールCより遅く、6日（同7日）に開幕した。現状はベネズエラがイスラエル、ニカラグアに勝って2勝0敗。試合消化の少ないドミニカ共和国がニカラグアに勝って1勝0敗。以下、オランダ1勝1敗、イスラエル0勝1敗、ニカラグア0勝2敗と続く。

なんといっても怖いのはドミニカ共和国だ。大谷翔平を上回る15年7億6500万ドル（約1201億円）の契約を結んだフアン・ソト外野手（メッツ）、ブラディミール・ゲレーロJr.内野手（ブルージェイズ）、フェルナンド・タティスJr.外野手（パドレス）といったメジャーの顔といえる選手が並び、超重量打線が売り。初戦のニカラグア戦は14安打12得点で8回コールド勝ちしている。

連勝中のベネズエラも2023年MVPのロナルド・アクーニャJr.外野手（ブレーブス）を筆頭にメジャーの有力選手が揃い、投打のバランスが良い。この両国が2強を形成し、侍ジャパンと対戦する可能性が高い。

ただ、ベネズエラに敗れたものの、ドミニカとの対戦を残すオランダも侮れない。元楽天のアンドリュー・ジョーンズ監督が指揮を執り、ザンダー・ボガーツ内野手（パドレス）らメジャーリーグで経験豊富な選手が揃う。直接対決でドミニカから金星を挙げれば、突破の可能性がある。すでに2連敗のニカラグアは厳しく、イスラエルまでが圏内か。

侍ジャパンは準々決勝を突破しても、世界一まで2勝を残す。前回大会決勝で戦った米国など、他のプールには強豪も揃っている。まずはプールCの最終戦、10日のチェコ戦に勝って全勝で気持ち良くマイアミに向かいたい。



