1月いっぱいでABCテレビを退社した東留伽アナウンサーが8日、自身のインスタグラムを更新。米カリフォルニアのディズニーランド・リゾートを楽しむ姿を投稿した。



【写真】ぴったりニットワンピ姿で美スタイルくっきり カリフォルニア満喫中

東アナは「人生初のCalifornia Disney」と題し、「たった1日だったけど全部で16個もアトラクション乗れました！」と投稿。自ら体験したアトラクションも列記し、西海岸の青が濃い澄んだ空の下で大きなリボン付きのカチューシャを着け、短めワンピースにロングブーツを合わせたコーデのショットをアップした。



「世界中の人たちが集まるディズニーで、長らく愛され続ける理由が分かります。 また歳を重ねても、思いっきりはしゃいで感動できる大人でいたい！」と記し、チュロスを手にしたショットのほか、チェック柄のコートを羽織って夜のリゾートを満喫するカットもアップした。



味わったのは合計「16」ものアトラクション。「私は絶叫系無理なので落下する系はパス 笑 と思ってたんだけど、まさかの観覧車が一番怖かったのよ… 色んな意味で二度と忘れられないディズニーに。」とつづった。さらにYouTubeでも伝えることを予告。「編集してたら思い出してきてまたワクワクしてしまった。笑」と続け、「皆さんの好きなディズニーアトラクションは？」と問いかけて結んだ。



東アナのキュートな姿に、フォロワーからは「めっちゃ楽しそう」「ミニ丈あんまり見ない 凄く似合ってます！」「カチューシャもワンピースもお似合い」「かわいい楽しい写真ありがとう」「めちゃくちゃ綺麗」との声が上がっていた。



東アナは1997年生まれ、北海道出身。大阪大卒。大学では舞踏研究会に所属し、競技ダンス（ラテンダンス）で２度の全国優勝。2016年には大阪・今宮戎神社の福娘に選ばれた。20年にABCテレビ入社。23年9月から休職してフランスへ留学し、24年6月に復職した。今年1月31日で退社し、2月に芸能事務所・サンミュージックに所属すること報告。「東京大学大学院での研究も継続し、多角的に活動を続けます」としている。



