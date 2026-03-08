◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）

侍ジャパンの吉田正尚外野手（３２）＝レッドソックス＝が８日、１次ラウンド３戦目のオーストラリア戦に「４番・左翼」で先発出場し、１点を追う７回２死一塁で決勝の逆転２ランを放った。２試合連続の一発で、日本代表史上最多となるＷＢＣ４発目。天覧試合でヒーローになった。３連勝で侍ジャパンは１次ラウンドＣ組の１位通過が決定した。

侍ジャパンでこの男は頼りになる。１９年プレミア１２、２１年東京五輪、２３年ＷＢＣで優勝に貢献。２３年ＷＢＣでは大会途中から不振の村上（当時ヤクルト）に代わって４番に座り、準々決勝・イタリア戦（東京ドーム）、準決勝・メキシコ戦（米マイアミ＝ローンデポパーク）で２試合連続本塁打を放った。準決勝での３ランは３点を追う７回に飛び出た起死回生の同点弾で、９回の逆転サヨナラ勝ちにつながった。

今大会の１次ラウンドは初戦の台湾戦が先制の満塁本塁打を放った大谷翔平（ドジャース）、２戦目の韓国戦が２打席連発の鈴木誠也（カブス）、そして豪州戦は逆転２ランの吉田と３試合続けてメジャーリーガーがヒーローに選ばれ、お立ち台で大歓声を浴びた。吉田は「重苦しい雰囲気でしたので、何とか。良かったです。本当にこういう国際大会は厳しいゲームが続きますので。最後のゲームセットになるまでみんな諦めていなかった。勝てたことが一番だと思います」と笑みを浮かべた。