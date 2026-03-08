◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）

オーストラリアは、侍ジャパンに逆転負けで今大会初黒星を喫した。試合後、会見したオーストラリアのニルソン監督は「非常に結果は残念でした。世界一のチームを追い詰めましたけど、結果には失望しています」と落胆の表情を浮かべた。

ここまでの２戦合計で２１得点だった日本打線を、先発のマクドナルドが３回無失点に抑えて流れをつくった。そこから２番手のサーポルトが０回２／３、タウンゼントが１回１／３と細かくつなぎ、打線に的を絞らせなかった。

打線は６回、１死から３番・ホワイトフィールドが一塁線を破る二塁打。この日３安打目でチャンスメイクすると、次打者の２球目に三盗を狙ってスタート。侍ジャパンの捕手・若月の送球がそれる間に本塁に生還し、先制のホームを踏んだ。

そのまま逃げ切りをはかりたかったが、５番手のケネディが７回２死一塁から吉田正尚に逆転２ランを被弾。８回は６番手のハンプトンが１死一、三塁のピンチで代打・佐藤輝に適時二塁打を浴び、さらに１死満塁から鈴木に押し出し四球で追加点を与えた。

９回には４番・ホールが右翼席へ、６番・ウィングローブが左翼席へそれぞれソロ。侍ジャパン・大勢に２発を浴びせて１点差まで迫ったが、及ばなかった。