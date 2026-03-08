◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本4ー3オーストラリア（2026年3月8日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙いすでに準々決勝進出を決めている日本代表「侍ジャパン」は豪州に4-3で勝利。「4番・左翼」で先発出場した吉田正尚外野手（32）が、7回に2試合連続の本塁打となる逆転2ランを放った。

一振りで“ゲームチェンジ”して見せた。0―1で迎えた7回2死一塁、1ストライクからケネディが投じた内角低めのスライダーを見事にすくい上げた。打球は高々と舞い上がり右中間スタンドに飛び込む逆転2ラン。天覧試合で日本の4番が試合を決めた。

試合後のヒーローインタビュ―では「重苦しい雰囲気でしたので。何とか、良かったです。タフなピッチャーが続いていたので、自分のスイングをしようと。ホームランになった良かったです」と冷静に振り返った。

チームは首位通過で準々決勝に進出が決定。「本当にこういう国際大会は厳しいゲームがたくさん続きますので、最後のゲームセットになるまでみんな諦めてなかったと思いますので、勝てたことが一番だったと思います。きょうは素晴らしい日だと思っていた。絶対勝たないといけないと思っていましたので、本当に最後みんなでつかん勝利だと思いますし、マイアミでも厳しい戦い続きますけれど、一戦必勝でみんなで力を合わせてやっていきます」。目指す頂点へ吉田のスイングが導く。