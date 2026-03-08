セルティックはスコットランドでの“一強状態”に気持ちが緩んでいたのか 今季の大苦戦に指揮官は「ここ何年もの間甘やかされてきた」
セルティックはスコットランドの絶対王者であり、タイトル獲得が義務付けられてきたところがある。それが良い緊張感になっている場合は良いが、クラブの上層部はその環境に慣れ切ってしまっていたのかもしれない。
今季は現時点でハーツに5ポイント差をつけられ、2位に甘んじている。ここまでリーグ戦29試合を戦い、7敗も喫しているのは異常事態だ。
ただ、スコットランドサッカー界にとっては良いことかもしれない。セルティックの一強状態が続くのは良いことではないだろう。地元紙『Daily Record』によると、現在セルティックを指揮するマーティン・オニールもクラブに甘さがあったのかもしれないと語っている。
2000年代に入ってから、セルティックは43ものトロフィーを獲得してきた。その中には国内3冠が6度も含まれており、どこか優勝が当たり前になってきた。それはクラブにとっても、スコットランドサッカー界にとってもマイナスだろう。競争が激しくなっている今季はセルティックにとって歓迎すべきシーズンと言える。
8日にはスコティッシュ杯・準々決勝でレンジャーズとの戦いに臨むが、セルティックは意地を見せられるか。まだ複数タイトル獲得のチャンスは残っており、このカップ戦も絶対落とせないゲームだ。