レアル・マドリードFWキリアン・ムバッペに熱愛報道が浮上している。



『MARCA』によると、お相手はスペインの俳優エステル・エクスポジト。Netflixのドラマシリーズ『ELITE』で、貴族家系のお嬢様カルラ・ロソン・カレルエガ役を演じていることで知られ、『VOGUE』や『ELLE』といった有名ファッション誌の表紙も飾っている。



同紙によると、二人の交際はフランスの有名ブロガーであるアカバベの情報をきっかけに広まったという。ムバッペとエクスポジトは2月にマドリードで初めて会ったあと、パリでデートし、パリのプルマン・バーで二人で過ごしているのを複数の人に目撃されているという。アカバベはXに次のようにポストしている。





D’après mes informations exclusives,

Kylian Mbappé et Ester Expósito se fréquenteraient en ce moment.

Ils étaient ensemble le 25 février à Madrid et plusieurs chipies les ont aperçus hier au bar du Pullman (le 10ème ciel) en train de s’embrasser durant toute la soirée pic.twitter.com/mskmYzGWJX — AQABABE (@AQABABE_) March 6, 2026

「私の独占情報によると、キリアン・ムバッペとエステル・エクスポジトは交際中だ。昨日、プルマンのバーで二人が一晩中キスをしているのを何人かに目撃されている」これまでインフルエンサーのマリア・アギラール、アメリカの女優ダニエラ・グレース・アルメイダや、ベルギー人モデルのステファニー・バートラムなどと数々の噂があったムバッペ。しかしあまり具体的な情報が流れてくることはなかった。エクスポジトとはお互いのSNSをフォローし合っているというが、二人の仲は発展しているのか、気になるところだ。