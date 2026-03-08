「神すぎてやばい」吉田正尚の一発で“形勢逆転” 侍ジャパン、1次R首位でマイアミへ 8回は代打サトテルも適時打【WBC】
侍ジャパンが1位通過でマイアミへ向かう(C)Getty Images
野球日本代表「侍ジャパン」は3月8日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組のオーストラリア戦（東京ドーム）に臨み、4−3で勝利。1次ラウンド3連勝を飾った。これで1位通過で米国マイアミへと向かう。
侍ジャパンは6回まで3安打に封じられていたが、0−1で迎えた7回二死一塁から吉田正尚の右翼席への2ランが飛び出し2−1と逆転に成功した。
先発の菅野智之は4回4安打無失点2奪三振で降板。5回からは2番手で隅田知一郎が登板し、6回一死から二塁打を浴びて三盗を仕掛けられると、捕手の若月健矢が悪送球で1点を献上してしまう。
嫌なムードが漂っていたが、吉田が一振りで振り払い、東京ドームは大歓声に包まれた。
SNS上のファンも「前回大会もなんだけど吉田正尚のあの凄さはなんなんだろうか。。」「吉田正尚 大舞台に強すぎるw」「吉田正尚神すぎてやばい」「やっぱ吉田正尚っすわ！」と、喜びの声が続々と寄せられた。
8回には一死一、三塁から代打・佐藤輝明の左翼への適時二塁打でさらに1点を追加。WBC初出場の26歳が途中出場で結果を残した。
