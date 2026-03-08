「神すぎてやばい」吉田正尚の一発で“形勢逆転”　侍ジャパン、1次R首位でマイアミへ　8回は代打サトテルも適時打【WBC】

侍ジャパンが1位通過でマイアミへ向かう(C)Getty Images

野球日本代表「侍ジャパン」は3月8日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組のオーストラリア戦（東京ドーム）に臨み、4−3で勝利。1次ラウンド3連勝を飾った。これで1位通過で米国マイアミへと向かう。

【動画】頼りになり過ぎる侍の4番！吉田正尚の逆転2ランを見る

侍ジャパンは6回まで3安打に封じられていたが、0−1で迎えた7回二死一塁から吉田正尚の右翼席への2ランが飛び出し2−1と逆転に成功した。

先発の菅野智之は4回4安打無失点2奪三振で降板。5回からは2番手で隅田知一郎が登板し、6回一死から二塁打を浴びて三盗を仕掛けられると、捕手の若月健矢が悪送球で1点を献上してしまう。

嫌なムードが漂っていたが、吉田が一振りで振り払い、東京ドームは大歓声に包まれた。