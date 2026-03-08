「まさたかあああああああ!!!!!!」WBC男の吉田正尚、天覧試合で魂の逆転2ランに観客総立ち、頼れる4番に「マジでしびれる」【WBC】
WBC男の吉田は2戦連発、勢いが止まらない(C)Getty Images
日本代表「侍ジャパン」は3月8日に第6回WBC1次ラウンドC組の豪州戦（東京ドーム）を戦った。
【動画】頼りになり過ぎる侍の4番！吉田正尚の逆転2ランを見る
WBC男がやってのけた。試合は5回までともに無失点と重苦しいム―ドの中、試合が動いたのは6回。豪州が足をからめて1点を先制。
1点を追う中、7回二死一塁の場面で4番に入った吉田正尚が左腕ケネディの低めスライダーを完璧に捉え、打った瞬間にわかる確信弾。この日は天覧試合、大事な試合に頼れる男が一発を放ち東京ドームの観客も総立ちとなった。
4番に入って2試合連続のアーチ、勢いが止まらない。
この吉田のアーチにはSNS上でも「まさたかあああああああ!!!!!!」「マジでしびれる」「勝負強さ、抜群」など続々と反響の声が集まっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。