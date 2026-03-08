◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）

侍ジャパンの２番手・隅田知一郎投手（西武）が３回２安打７奪三振１失点（自責０）で降板。ＷＢＣ初登板となった左腕の圧倒的な投球に、ＳＮＳでは称賛の声が相次いでいる。

先発・菅野のあとを受け、両軍無得点の５回からマウンドへ。５回は２者連続で空振り三振を奪う好スタートを切ると、２死一塁となってからバザナを左飛に打ち取って無失点で終えた。続く６回は先頭を空振り三振。１死二塁となってから三盗を試みた二塁走者を三塁で刺そうとした捕手・若月の悪送球でオーストラリアに痛恨の先制点を奪われる。７回はフォークを中心に的を絞らせず、３者凡退に抑えた。日本の中継ぎ投手のＷＢＣでの７奪三振は、３人目の快挙となった。

その直後に吉田が２ランを放ち日本が逆転。隅田は石井（阪神）の代替選手として今大会に選出され、今試合がＷＢＣ初登板。左腕のキレキレの投球に、ＳＮＳは「流れを持ってきてくれたのは隅田よ！！」「絶対に隅田が呼んだ逆転」「勝ったら隅田がＭＶＰ」と興奮の声であふれている。