◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本4ー3オーストラリア（2026年3月8日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」はオーストラリアと対戦。4−3と逆転勝利で3連勝し、同組1位突破を決めた。「3番・右翼」でスタメン出場した近藤健介外野手（32＝ソフトバンク）は4打数無安打に終わった。

この日は鈴木誠也（カブス）と打順が入れ替わり、3番に座った。しかし、初回1死一塁で迎えた第1打席は空振り三振。3回、5回と中飛に倒れ、7回は一ゴロだった。相手の悪送球で塁に残り、4番・吉田正尚（レッドソックス）の逆転2ランで生還した。

さらに2点を追加した8回1死満塁の好機で打順が回ってきたが、相手投手が左腕に交代したこともあり、代打・森下翔太（阪神）が送られた。

6日の台湾戦では5打数無安打。7日の韓国戦も3打数無安打に終わった。それでも、2死一、三塁で迎えた7回の打席ではボール球をきっちり見極めて、四球を選んだ。満塁とチャンスを広げ、3番・鈴木の押し出し四球、4番・吉田の適時打を呼び込んでいた。

23年の前回大会ではサポート侍から代表入り。WBC本戦では驚異の出塁率.500をマークするなど「不動の2番」として活躍し、侍ジャパンの世界一に貢献した。