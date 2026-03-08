野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で、日本代表「侍ジャパン」は８日の１次ラウンドＣ組でオーストラリアを４−３で破り、Ｃ組を１位通過で、アメリカで行われる準々決勝への進出を決めた。

日本は１次ラウンドで３戦全勝、オーストラリアは２勝１敗となった。仮にオーストラリアが９日の韓国戦に勝ち、日本が１０日のチェコ戦に敗れて両チームが３勝１敗で並んだ場合、直接対決で勝っている日本の順位が上となる。また、Ｃ組の他の３チームの中で３勝に届くチームはなく、日本の１位が確定した。

準々決勝はフロリダ州マイアミのローンデポ・パークで、日本時間１５日午前１０時から行われる。

１次ラウンドＡ〜Ｄ組のそれぞれ上位２チームが進む準々決勝で、Ｃ組１位の日本はＤ組２位のチームと対戦する。

Ｄ組はベネズエラ、ドミニカ共和国、オランダ、イスラエル、ニカラグアで争われている。２０２３年に大リーグで４１本塁打・７３盗塁を達成したアクーニャ（ブレーブス）、昨季４９本塁打のスアレス（レッズ）らが代表入りしたベネズエラ、そしてアメリカに匹敵する強力打線を誇るドミニカ共和国が上位候補と見られている。（デジタル編集部）