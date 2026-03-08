『リブート』新事実にネット驚き「とんでもないサプライズ」「頭がパンクしそう」
俳優の鈴木亮平が主演を務める、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）の第7話が、8日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】「サプライズ！」出演に驚いたシーン
今作は、多くの日曜劇場を手掛けた黒岩勉氏の完全オリジナル脚本で、構想に3年をかけた超力作だ。物語は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明するため、警視庁の悪徳刑事・儀堂歩の顔に“リブート”し、真実を追うという“エクストリームファミリーサスペンス”。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく。
リブートから1ヶ月が経過。早瀬（鈴木亮平）は、もはやかつての面影を失っていた。妻を殺した真犯人が一香（戸田恵梨香）であること、そして儀堂の死。すべてを知った男は、静かに“別人”へと変貌していた。
儀堂になりかわることが板についた早瀬は、ある殺人事件を捜査する。被害者は合六（北村有起哉）の重要な取引先で、容疑者は冬橋（永瀬廉）が率いる“しぇるたー”の一員だった。早瀬は水面下で警察を操作し、冬橋やマチ（上野鈴華）に自首を促すことで、事件が合六に波及するのを阻止。その見返りとして合六から金を受け取っていた。
仲間を守れなかった冬橋と霧矢（藤澤涼架）の胸には怒りがくすぶる。そんな中、姿を現す一香。犯人と判明して以来、初めて向き合う2人となる。怒りを押し殺す早瀬だったが、一香はその仮面の奥を見透かしている様子を見せた。
やがて早瀬はマチに極秘接触し、「夏海の仇を討つ」ための協力を要請。一香の足取りを追う中で思いもよらぬ行動が浮かび上がり、その情報を携えて冬橋にも接触する。しかし話を聞いた冬橋は激昂。なぜそこまで怒るのか、一香は何をしていたのか、そして早瀬は何を隠しているのか――裏切りと復讐が複雑に絡み合う展開が描かれた。
第7話では、衝撃の出来事が続く。警察の追跡から逃れる中でリッカ（あかせあかり）が転落死。さらに100億円の商品を巡る争いの中で、新たな幹部候補となっていたマチも死亡した。一方で、粛清されたはずの幹部・海江田（酒向芳）が生きていることも判明し、物語はさらなる混迷を深める。
主要キャラクターの相次ぐ死や新たな事実の発覚など怒涛の展開が描かれ、視聴者から「頭がパンクしそう」「情報量が多すぎる」「毎回ラストが衝撃」「海江田さん生きてた!?とんでもないサプライズ！」などの声が相次ぎ、大きな反響を呼んでいる。
【写真】「サプライズ！」出演に驚いたシーン
今作は、多くの日曜劇場を手掛けた黒岩勉氏の完全オリジナル脚本で、構想に3年をかけた超力作だ。物語は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明するため、警視庁の悪徳刑事・儀堂歩の顔に“リブート”し、真実を追うという“エクストリームファミリーサスペンス”。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく。
儀堂になりかわることが板についた早瀬は、ある殺人事件を捜査する。被害者は合六（北村有起哉）の重要な取引先で、容疑者は冬橋（永瀬廉）が率いる“しぇるたー”の一員だった。早瀬は水面下で警察を操作し、冬橋やマチ（上野鈴華）に自首を促すことで、事件が合六に波及するのを阻止。その見返りとして合六から金を受け取っていた。
仲間を守れなかった冬橋と霧矢（藤澤涼架）の胸には怒りがくすぶる。そんな中、姿を現す一香。犯人と判明して以来、初めて向き合う2人となる。怒りを押し殺す早瀬だったが、一香はその仮面の奥を見透かしている様子を見せた。
やがて早瀬はマチに極秘接触し、「夏海の仇を討つ」ための協力を要請。一香の足取りを追う中で思いもよらぬ行動が浮かび上がり、その情報を携えて冬橋にも接触する。しかし話を聞いた冬橋は激昂。なぜそこまで怒るのか、一香は何をしていたのか、そして早瀬は何を隠しているのか――裏切りと復讐が複雑に絡み合う展開が描かれた。
第7話では、衝撃の出来事が続く。警察の追跡から逃れる中でリッカ（あかせあかり）が転落死。さらに100億円の商品を巡る争いの中で、新たな幹部候補となっていたマチも死亡した。一方で、粛清されたはずの幹部・海江田（酒向芳）が生きていることも判明し、物語はさらなる混迷を深める。
主要キャラクターの相次ぐ死や新たな事実の発覚など怒涛の展開が描かれ、視聴者から「頭がパンクしそう」「情報量が多すぎる」「毎回ラストが衝撃」「海江田さん生きてた!?とんでもないサプライズ！」などの声が相次ぎ、大きな反響を呼んでいる。