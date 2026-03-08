津波の流木などから作った「津波バイオリン」を奏でる式町さん＝８日、鎌倉市山ノ内の建長寺

東京電力福島第１原発事故の被災者を支援するチャリティーコンサートが８日、建長寺（鎌倉市山ノ内）で行われた。脳性まひのバイオリニスト式町水晶さん（２９）が津波で流された家具などから作られた「津波バイオリン」を手に音色を奏でた。製作者から貴重な１本を借り受け、１３年弾き続けてきた式町さんは「演奏できる限り、人々を癒やし命の大切さを伝える伝道師を続けたい」と思いを口にした。

式町さんは３歳で脳性まひと診断され、リハビリのためバイオリンを始めた。東日本大震災が発生した２０１１年はまだ中学２年生だったが、いても立ってもいられずボランティア登録し、福島県二本松市の避難所で慰問演奏。福島の人々は車いすの式町さんを逆に「次にまた笑顔で会いましょう」と励ました。「家や家族を失っても人を気遣う優しさ。被災した人たちと会えたから自分は変わることができた」と、過去のいじめから人間不信になっていた式町さんにとって人生観の変わる転機になった。

津波バイオリンは、世界的なバイオリン製作者の中沢宗幸さんが被災地復興の旗印となるよう願い製作。岩手県陸前高田市の「奇跡の一本松」の木片や、津波に流された家具、流木などを集めて作られたという。