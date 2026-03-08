◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 4-3 オーストラリア(8日、東京ドーム)

野球日本代表・侍ジャパンがオーストラリアに逆転勝利し3連勝。プールC首位通過を決めました。

この試合までともに2勝を挙げていたオーストラリアとの試合に臨んだ日本。勝った方がプールC首位通過となる一戦、井端弘和監督は昨季MLBで10勝をあげた菅野智之投手を先発マウンドに送りました。

菅野投手は初回にピンチを迎えましたが無失点で立ち上がると、4回まで無失点の好投。50球を投げ、4被安打、2奪三振、無四球、無失点の内容で大役を果たします。

しかし打線がこの日はオーストラリア投手陣の前に沈黙。4回には2アウト満塁で大谷翔平選手に打順が巡りましたが、2塁ランナーの牧秀悟選手がキャッチャーからのけん制で刺されアウトとなるなど、攻撃陣がかみ合わずに前半5回を0-0で終えます。

すると6回、2番手・隅田知一郎投手が2塁にランナーを置くと、3盗の際にキャッチャーの若月健矢選手が悪送球。ボールがレフトへ転がる間にランナーがホームへかえり、オーストラリアに先制を許します。

それでも7回、吉田正尚選手が一振りで重苦しい雰囲気を振り払いました。四球で出塁した大谷選手を1塁に置いた場面で、低めの変化球をライトスタンドへ。貴重な逆転2ランで試合をひっくり返しました。

8回にも代打・佐藤輝明選手のタイムリー2ベース、鈴木誠也選手の押し出し四球で点を加えた侍ジャパン。9回に大勢投手が2本のソロHRを浴びて1点差まで追い上げられるも逃げ切り、1次ラウンド無傷の3連勝を飾りました。