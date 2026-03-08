【AFC女子アジアカップ2026】インド女子代表 0−11 日本女子代表（日本時間3月7日／パース・レクタンギュラー・スタジアム）

【映像】「豪快ダイビングヘッド」炸裂の瞬間

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のFW植木理子が、途中出場からわずか20分間でハットトリックを達成する大暴れ。3点目は代名詞とも言える豪快なダイビングヘッドが炸裂し、世間からの注目を集めていた野球の「WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）」の日韓戦を引き合いに出す声も上がった。

2大会ぶりの優勝と2027年ワールドカップ出場権（上位6チーム）を目指してAFC女子アジアカップ2026に参戦中のなでしこジャパンは日本時間3月7日、グループC第2節でインド女子代表を11−0で撃破。強烈なインパクトを残した1人が、後半頭からCFに入った植木だった。

47分に右足で合わせてネットを揺らすと、55分にも再び右足で追加点を奪取。そして極めつきは、日本の10点目となった65分のゴールだ。右サイドのペナルティーエリア内に侵入したMF林穂之香が、低い弾道のクロスを供給。マークを上手く外してニアサイドに飛び込んだ植木は、相手GKの目の前で思い切りよくダイビングヘッドを敢行し、見事にゴールネットを揺らした。

植木にとってはA代表で初のハットトリック達成。逆にまさかの10失点目に、インドの選手たちも唖然とし、意気消沈していた。

この圧巻の一撃に、元なでしこジャパンMFで解説を務めた岩渕真奈氏も「植木選手は自分でも『頭利き』って言うほどヘディングが上手いんですけど、今のは難しい。ニアに入ってしっかり決めてくれましたね。さすがですね」と大絶賛した。

WBC日韓戦と同じ時間帯ゆえSNSではユニークな声も

このヘディング弾には、SNS上のサッカーファンも大興奮。「マジでヘディング上手い。あれ難しいぞ」「植木らしいヘディング」「20分でハットトリックはえぐい」「彼女はゴール感覚がありヘディングシュートは特にうまい」「マジでかっこいい」「ハットトリックは頭利き」「利き足の頭でハットトリック」と称賛のコメントが殺到した。

さらに、この試合がWBCの日韓戦と同時間帯に行われていたこともあり、ネット上では「侍ジャパンより点取ってるなでしこジャパン」「サッカーってコールドないんですか！？」「WBCの裏ですごい試合やってる」「侍ジャパンよりも早くなでしこジャパンが二桁得点達成w」など、野球と絡めたユニークな反響も数多く寄せられた。

試合後のフラッシュインタビューに応じた植木は、「ハットトリックまでは狙ってなかったですが、得点という形でチームに貢献できて良かったです」と喜びを口にし、見事な3点目については「ダイビングヘッドは自分の代名詞だと思うので、ストロングが出て良かったです」と笑顔を見せた。

さらに今後の戦いに向けて、「W杯出場権はマストだと思いますし、優勝をチームとして目指しているので、1戦1戦を大事に戦っていきたいです」と力強く決意を語った。3月10日に控えるグループステージ第3節のベトナム女子代表戦、そしてその後の決勝トーナメントでも、“頭利きのストライカー”の躍動に期待したい。

（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）

