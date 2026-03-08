◇第6回WBC1次ラウンドC組 オーストラリア3ー4日本（2026年3月8日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組で、オーストラリアはすでに準々決勝進出を決めている日本を相手に3―4で逆転負け。6回に足を使って先制したがリリーフ陣がリードを守れなかった。

台湾、チェコに2連勝して迎えた日本との全勝対決。過去に中日で「ディンゴ」の登録名でプレーしたデービッド・ニルソン監督は6日のチェコ戦後「世界最高のチームだから、どうアプローチするかは試合を見てから考えようと思う」と話していた。

0−0で迎えた6回、1死から3番ホワイトフィールドが右二塁打を放つと、続く4番A・ホールの打席で三盗。若月の三塁への送球がそれる間に一気に生還し、均衡を破った。3点を追う9回には日本の守護神・大勢からA・ホールが右中間へソロ本塁打、ウィングローブも左中間への一発で続いたが、あと1点届かなかった。

先発の右腕マクドナルドは初回、大谷を外角スプリットで二ゴロに打ち取ると、2四球を与えながらも無失点と上々の立ち上がり。2回は2死から源田を歩かせると若月に右前打を打たれて一、二塁のピンチを招き、大谷と対峙。1ボールからの2球目、高めの直球をセンターへ運ばれたが、中堅のホワイトフィールドがフェンス手前でしっかりキャッチした。

マクドナルドが3回1安打無失点で役割を果たすと、ソーポルド、タウンゼント、ウィンが無失点で継投。しかし6回途中から5番手で登板したケネディが先頭の大谷に四球を与えると2死から4番・吉田に右中間へ痛恨の逆転2点本塁打を浴びた。

日本の勢いを止められず、8回には6番手ハンプトンがつかまる。 1死一、三塁から代打・佐藤に適時二塁打を打たれると、満塁から鈴木への押し出し四球で失点を重ねた。

2023年の前回大会では1次ラウンドで日本に1―7で敗れたものの、韓国、中国、チェコを下して同国史上初めての1次R突破を決めた。準々決勝ではキューバに3―4で惜敗したが、チームとしての経験値はアップ。今大会も2大会連続の8強進出を目指している。

オーストラリアは明日9日、韓国との1次ラウンド最終戦に臨む。