【狩野亮の目】

ミラノ・コルティナパラリンピックは第２日の７日、アルペンスキー男子滑降（座位）で、鈴木猛史（カヤバ）が６位入賞を果たした。

前回北京大会で銅メダルを獲得した森井大輝（トヨタ自動車）は途中棄権。同男子滑走（立位）の小池岳太（ＪＴＢコミュニケーションデザイン）は１５位。

一つのミスで大クラッシュ

７日の滑降は各選手が苦戦していた。男子座位で６位に入った鈴木猛史（カヤバ）はあの難しいコースに果敢に挑み、持てる力をすべてぶつけていた。平衡感覚が鋭く、どんなときもバランスを崩さない滑りができる。難コースでそこがメリットになっていた。

あのコースで攻めきってしまうと転倒のリスクが上がる。戦略的にギリギリの攻めと守りの間を見極めた滑りでもあった。今季は序盤から調子がいい。得意の回転はもちろん、高速系もワールドカップ（Ｗ杯）では良い順位に入っていた。難コースを滑りきったことで自信につながり、落ち着きも生まれる。直近のレースで勝負となるのは１０日のスーパー複合か。そこでメダル獲得を目指し、１５日に行われる回転で締めてほしい。

コースについてはスピードはそれほど出ないが、あれだけ起伏のあるコースというのは私もパラリンピックでは経験がない。地形がうねり、ターンするたびに雪面からチェアスキーが離れるような感覚で、そうなると、一つの方向のミス、ライン取りのミス、操作ミスで大クラッシュになってしまう。選手たちが過去一番難しいと表現しているが、その通りだと思う。（バンクーバー、ソチ大会金メダリスト）