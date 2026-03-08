300人が選ぶ「好き＆よく使うショッピングアプリ」ランキング！ 2位「楽天市場」、1位は？【専門家の解説も】
日用品から趣味のアイテムまで、今やスマートフォン1つで何でも手に入る時代。多くのECサイトが独自のアプリを展開するなか、ポイント還元や配送スピードなど、私たちが最も重視し、愛用しているのはどのアプリなのでしょうか。
今回はAll About編集部が2026年1月19日に実施したアンケートから、「好き＆よく使うショッピングアプリ」の結果を紹介しつつ、スマホやタブレットの活用術に精通するインターネットガイドのばんかさんが、それぞれのアプリの特徴、おすすめの活用シーンを解説します。
回答者に楽天市場を選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
「楽天カードを使用しており、ポイントで買い物ができるため」（40代女性／岩手県）
「楽天ポイントが貯まるので使っています」（30代女性／神奈川県）
「楽天は出店審査が厳しいため、出品者の信頼度が高いと思っています」（40代男性／三重県）
「セールやお得なクーポンがあるので、お得にお買い物ができる」（40代女性／神奈川県）
回答者にAmazonを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
「安くて発送が早いからです」（40代女性／北海道）
「翌日配達がありがたい」（30代女性／奈良県）
「配送が早く、レビュー数も多いので比較しやすい点が気に入っています」（40代男性／北海道）
「全ての製品ページのUIが同じなので見やすい」（30代男性／千葉県）
ばんか：楽天市場は、数多くのショップが出店する「モール型」である点が大きな特徴ですね。そのため、いろいろなお店があり、商品のバリエーションも豊富なところが魅力。Amazonにはなくて、楽天市場にしかない商品も多く、ウィンドウショッピング的な楽しさが味わえるのが好きです。
「なにかいいiPhoneケースないかなぁ」といったように、買いたいものがまだ定まっていないようなときに、魅力的な商品に出会えるかもしれないワクワクが楽天市場にはあります。
くわえて、「お買い物マラソン」や「ポイント◯倍」といったお得なキャンペーンも頻繁に行われお得感もあるので、買い物が楽しいですね。
一方のAmazonは、どちらかというと「実用的」な感覚で、そう感じている大きな要因は配送時間の短さです。日用品など「今ほしい・すぐに必要」と思ったものが、早ければ当日にも届いてしまうスピード感が非常に便利。ネットショッピングなのに、「ほしい」と思ってから手に入るまでのタイムラグが少ないのが本当にうれしいポイントです。
Amazonポイントも付くので無駄にならないし、セールも頻繁に行われるのでお得感もあります。「これがほしい」と、買いたい対象が明確に決まっているときは、Amazonの方が重宝するシーンが多いですね。
【ばんかプロフィール】
月間50万PVを達成している「あなたのスイッチを押すブログ」を運営するブロガー。iPhone・Mac・Evernoteなど、ITサービスやガジェットの使い方を取り上げ、ビジネスやライフスタイルを楽しく便利にするヒントを紹介している。
＜調査概要＞
調査名： ショッピングアプリに関するアンケート
調査方法： インターネットアンケート
調査期間： 2026年1月19日
調査対象： 全国10〜70代の300人（女性：196人、男性：98人、その他：1人、回答しない：5人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています
(文:ばんか)
