「超かっこいい高級車」板野友美、ラグジュアリーな愛車を披露！ 「似合いすぎる」「逞しいですね！」
タレントの板野友美さんは3月8日、自身のInstagramを更新。愛車のレンジローバーを披露しました。
【写真】板野友美、愛車とのショット！
板野さんは「ホイールもマットブラックに。内装もブラックにするか迷ったけど娘もいるので砂汚れとホコリが気になりそうで…グレージュ（グレーホワイト）にしてみた」「汚れるのを恐れて車内土禁にしてる」「Googleマップと車内ナビどっちも設定する（トンネル入って電波なくなるから）」と愛車や運転時の強いこだわりの数々をつづり、最後に「我ながら、友美めんどくさw」と締めくくりました。
コメントでは「似合いすぎる」「すげぇ！ めっちゃ超かっこいい高級車いいね」「カッコいいしスタイル抜群」「ともちん最高にかっこいい」「映画に出てくる人じゃないかぁーー」「逞しいですね！！」「お洋服も合わせてる感じでカッコイイ」と称賛の声が寄せられています。
ファンからは「お似合いのいいお部屋!!」「お家が広過ぎてオシャン過ぎてびっくりしたよ」「羨ましい！まさに成功者」との声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
【写真】板野友美、愛車とのショット！
「映画に出てくる人じゃないかぁーー」板野さんは「新車 と載せるはずだったのにだいぶ経ってしまい 半年前の時差投稿ꜝ RANGE ROVER イヴォーク」と、15枚の写真を投稿。半年前に新車で購入したという愛車・レンジローバーとのショットを披露しています。
コメントでは「似合いすぎる」「すげぇ！ めっちゃ超かっこいい高級車いいね」「カッコいいしスタイル抜群」「ともちん最高にかっこいい」「映画に出てくる人じゃないかぁーー」「逞しいですね！！」「お洋服も合わせてる感じでカッコイイ」と称賛の声が寄せられています。
「人生初のルームツアー」2025年9月の投稿では、自身の公式YouTubeチャンネルで公開した「人生初のルームツアー」の写真を披露している板野さん。こだわりの内装やインテリアのほか、「お家だけ見ると“セレブ妻の優雅な暮らし”に見えるかもしれないけれど、実際は朝から晩まで走り回る日々」「この家も、これからの未来も、すべては自分たちへの投資」と、自宅に対する想いもつづっています。
ファンからは「お似合いのいいお部屋!!」「お家が広過ぎてオシャン過ぎてびっくりしたよ」「羨ましい！まさに成功者」との声が寄せられました。(文:福島 ゆき)