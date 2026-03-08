第6回WBC・1次リーグC組

○ 侍ジャパン 4 − 3 豪州 ●

＜3月8日 東京ドーム＞

野球日本代表・侍ジャパンは8日、天覧試合となったWBC・1次リーグC組第3戦の豪州戦に逆転勝利。これで初戦から負けなしの3連勝となり、C組1位突破を決めた。

侍ジャパン打線は豪州投手陣の前に沈黙。6回表には守備が乱れ今大会初の先制を許した。それでも、嫌なムードを4番のバットが振り払った。0−1で迎えた7回裏、二死一塁で4番・吉田正尚（レッドソックス）がフルスイング一閃。相手左腕・ケネディの低め直球を捉えた打球は、弾丸ライナーで右翼席に突き刺さる逆転2ランとなった。

1点リードで迎えた8回は、代走・周東佑京（ソフトバンク）の二盗成功などで一死三塁の好機を作り、代打・佐藤輝明（阪神）の左越え適時二塁打で3点目。なおも満塁で2番・鈴木誠也（カブス）が押し出し四球を選び4−1とリードを広げた。

先発の菅野智之（ロッキーズ）は、慣れ親しんだマウンドで4回4安打無失点の好投。2番手の隅田知一郎（西武）はミス絡みで1点を失ったものの、7三振を奪うなど3イニングを最少失点で凌いだ。

1点リードの変わった8回は、3番手の種市篤暉（ロッテ）が2試合連続となる1回パーフェクト救援。3点リードの9回に大勢（巨人）が2本のソロ本塁打を浴びたものの、何とかリードを守り勝利した。

侍ジャパンの1次リーグ突破（2位以上）は試合前の時点で決まっていたが、豪州との全勝対決を制し3勝0敗で1位通過も確定。1次リーグ最終戦・チェコ戦は10日に東京ドームで行われ、準々決勝からは海を渡り、米マイアミで日本時間15日・午前10時からドミニカ共和国やベネズエラが同居するD組2位と準々決勝でぶつかる。