◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）

日本がオーストラリアに逆転勝利して、初戦から３連勝でＣ組１位での１次ラウンド突破を決めた。１点を追う７回、４番の吉田正尚外野手が決勝の２号逆転２ランを放った。

デーゲームで台湾が韓国を破ったためＣ組２位以内が確定し、６大会連続の８強進出を決めた日本。１位突破のかかったオーストラリア戦に先発した菅野は、４回５０球を投げて４安打、無失点と好投した。

だが、初戦の台湾戦で１３得点、２戦目の韓国戦で８得点と好調だった侍ジャパン各打者のバットから快音がなかなか響かなかった。東京ドームのファンからも、序盤からため息が漏れた。

この日は過去２戦で３番だった鈴木が２番に繰り上がり、２番だった近藤がクリーンアップの３番に入った。初回１死から鈴木が四球も近藤は空振り三振。吉田の四球などで２死一、二塁の好機だったが、岡本は中飛で先制機を逸した。２回は２死から源田の四球、若月の右前打で一、二塁としたが、大谷は中飛で無得点。３回は鈴木が遊飛、近藤が中飛、吉田が遊ゴロで得点できなかった。

オーストラリアは４回、先発のマクドナルドから２番手のソーボルドに交代。先頭の岡本の四球、牧の左前打、若月の四球などで２死満塁とした。打者・大谷と最高の状況だったが、二塁走者の牧がけん制死。またしても好機で得点できなかった。

５回、先頭の大谷は左飛で１死。鈴木が四球で出塁も、近藤は中飛、吉田は空振り三振とオーストラリア投手陣に翻弄（ほんろう）された。

そして６回、２番手の隅田がオーストラリア打線に先制点を許してしまった。１死からホワイトフィールドに二塁打。三塁盗塁を試みたホワイトフィールドを刺そうとした若月が悪送球。ホワイトフィールドがホームインした。

１点を追う日本は７回、先頭の大谷が四球も鈴木は右飛、近藤は一ゴロで２死一塁。ここで３戦連続４番の吉田が右中間席に２試合連続の２号逆転２ラン。ＷＢＣでは日本人最多の通算４本目の一発で、試合をひっくり返した。

８回には代打。佐藤輝の適時二塁打などで２点を追加し、突き放した。３点リードの９回は４番手の大勢が２本のソロを浴びたが、１点差で逃げ切った。

投手陣の粘りと、吉田の値千金の一発で３連勝を飾った侍ジャパン。１０日の１次ラウンド最終戦・チェコ戦（東京Ｄ）を経て、日本時間１５日午前１０時から米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われる準々決勝に臨む。