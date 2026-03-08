岩手競馬から３月８日にデビューした新人女性ジョッキーの斉藤友香（ともか）騎手＝斉藤雄一厩舎＝が水沢競馬２Ｒ・Ｃ２十組（ダート１３００メートル）で騎乗した５番人気のハッピーグローリー（牝４歳、岩手・斉藤雄一厩舎、父エスポワールシチー）で逃げ切り、初騎乗初勝利を達成。父の斉藤調教師とのコンビで、うれしい初陣Ｖとなった。

同騎手は岩手県盛岡市出身。厩務員として齋藤雄一厩舎に所属しながら、ホッカイドウ競馬の田中淳司厩舎で経験を積み、昨年１２月１日付で地方の騎手免許を取得した。今月２０日には２０歳の誕生日を迎える。この日は３鞍に騎乗し、１着、７着（６Ｒフタイテンホイール）、１１着（９Ｒメイショウニコニコ）だった。

なお、地方で女性ジョッキーの初騎乗初勝利は、別府真衣騎手（現・宮川真衣調教師）が２００５年１０月９日の高知競馬３Ｒ（センターカノン＝１番人気）で達成している。

２Ｒ後に予定していた騎手紹介セレモニーは、初勝利の記念セレモニーになった。斉藤友騎手は「うれしいです。多くの方に信頼されて、たくさん勝つことのできるジョッキーになりたいです。まだまだ先輩ジョッキーの方々と比べて騎乗技術は劣るのですけど、これから精一杯、頑張っていくので応援していただけたら、うれしいです。よろしく願いします」と初々しい笑顔を見せた。