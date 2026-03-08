「スプリングＳ・Ｇ２」（１５日、中山）

素質馬がそろった一戦。その中でも注目はアスクエジンバラだ。京都２歳Ｓで１０番人気ながら１馬身差の２着に好走すると、続くホープフルＳは早めのスパートから３着に食い込み、再び低評価（９番人気）を覆す走りで確かな実力を証明してみせた。福永師は「いい動きで落ち着きもあります」と１週前追い切りの内容を評価。始動戦から力を出せる仕上がりだ。

無傷２連勝中のクレパスキュラーが双璧の存在だ。新馬戦をレコードで圧勝すると、ひいらぎ賞も好時計で危なげない勝利。気性的な難しさはあるものの、ポテンシャルの高さは相当なものだ。「前走くらい走れれば重賞でもやれると思っている。ルメール騎手の連続騎乗も心強いです」と栗田師。あっさり３連勝となれば、一気にクラシックの主役へと躍り出る。

２月の東京で未勝利戦を勝ったばかりのアウダーシアだが、新馬戦ではのちの京成杯覇者グリーンエナジーに３馬身半も先着しているように、高い素質を秘めている。１週前追いに騎乗した津村は「まだ粗削りなところはあるけど背中の良さを感じる。いいものがあります」と高く評価。１８年牝馬クラシックでアーモンドアイとしのぎを削ったリリーノーブルが母という血統面も魅力だ。

サウンドムーブは未勝利戦を好時計で勝ち上がり、シンザン記念でも首差２着と能力は高い。器用なタイプだけに、初の中山コースも問題ない。

他にも葉牡丹賞をレコードで制したサノノグレーターや、東スポ杯２歳Ｓ４着のテルヒコウ、セントポーリア賞を勝ったラストスマイルが上位を形成する。