「金鯱賞・Ｇ２」（３月１５日、中京）

クイーンズウォークが連覇を狙う。昨年は好位から鮮やかな差し切りで重賞３勝目をゲット。その勢いのまま臨んだヴィクトリアＭでは、非凡な豪脚で同期の桜花賞馬と首差の接戦を演じ、Ｇ１級の素質を証明してみせた。しかし、次戦の新潟記念でまさかの事態。返し馬での転倒↓放馬で競走除外と涙をのんだ。汚名返上をすべく臨んだ前走の天皇賞・秋は９着に終わったが、勝ったマスカレードボールから０秒４差と着順のイメージほど負けておらず、福永助手も「不利な大外枠からよく頑張ってくれた」と振り返る。再び流れをつかみたい今回、１週前は栗東ＣＷで川田がまたがり６Ｆ８１秒５−１０秒９をマーク。「予定通りの調整で時計的にもよく動けていました。実力を発揮できる舞台でいい走りを」と復活を期している。

重賞初制覇に燃えるドゥラドーレスがライバル筆頭。現在、重賞で４戦連続２着ともどかしいが、全１３戦中１１戦でメンバー２位以内の上がりをマークしているように、舞台、展開不問で堅実に脚を使える優等生タイプだ。「目の外傷で休んで立ち上げた前走時よりも仕上げやすい。しっかりやれば状態が上がってくる馬」と宮田師。ここで善戦マン返上を狙う。

昨年はかみ合わないレースが続いたアーバンシックだが、圧勝で２４年菊花賞を制したように実力は折り紙付き。いつ逆襲があっても驚けない。京都記念で復活Ｖを飾ったジューンテイクはレジェンド武豊との新コンビで侮れない存在に。同じ舞台で行われた昨年の中日新聞杯を制したシェイクユアハートも相手なりに走ってきそうだ。