ぬいぐるみくじを引きたくていつもよりだいぶ早くスタジアムに行ったけどすごい行列でびっくり

無事にくじ引けて試合中もアントンを大事そうに持ってました

歩きたがったり抱っこって言ったりコロコロ変わるから4階のくじのところまで行くの大変だったけど頑張って行ってよかった!! pic.twitter.com/m3v6RSfDID