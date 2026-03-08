「だいぶ大きくなった」「かわいい」「髪の毛サラッサラ」柴崎岳の妻・真野恵里菜さんが子どもと現地観戦
鹿島アントラーズに所属する元日本代表MF柴崎岳の妻で女優の真野恵里菜さんが7日、自身のX(@erina_mano)で子どもとの現地観戦を報告した。
鹿島は同日にホームで開催されたJ1百年構想リーグEAST第5節で東京ヴェルディと対戦し、柴崎の先制アシストなどで2-0の勝利。この試合では場内4Fコンコースでカプセルトイの販売とぬいぐるみくじが行われていた。
真野さんは「ぬいぐるみくじを引きたくていつもよりだいぶ早くスタジアムに行ったけどすごい行列でびっくり 無事にくじ引けて試合中もアントンを大事そうに持ってました」と、ぬいぐるみを持った子どもの写真を投稿。「歩きたがったり抱っこって言ったりコロコロ変わるから4階のくじのところまで行くの大変だったけど頑張って行ってよかった!!」と喜んだ。
このポストにファンからは「かわいい」「だいぶ大きくなったね〜」「随分大きくなってまあ」「髪の毛サラッサラ」「綺麗な髪質でうらやましい」「アントンの持ち方かわいい」「パパのアシストで勝ちましたね」「岳さん最高でした」といった声が届いた。
真野さんと柴崎は2018年7月に結婚を発表。2024年7月に第1子誕生を報告した。
鹿島は同日にホームで開催されたJ1百年構想リーグEAST第5節で東京ヴェルディと対戦し、柴崎の先制アシストなどで2-0の勝利。この試合では場内4Fコンコースでカプセルトイの販売とぬいぐるみくじが行われていた。
真野さんは「ぬいぐるみくじを引きたくていつもよりだいぶ早くスタジアムに行ったけどすごい行列でびっくり 無事にくじ引けて試合中もアントンを大事そうに持ってました」と、ぬいぐるみを持った子どもの写真を投稿。「歩きたがったり抱っこって言ったりコロコロ変わるから4階のくじのところまで行くの大変だったけど頑張って行ってよかった!!」と喜んだ。
真野さんと柴崎は2018年7月に結婚を発表。2024年7月に第1子誕生を報告した。
ぬいぐるみくじを引きたくていつもよりだいぶ早くスタジアムに行ったけどすごい行列でびっくり— 真野恵里菜(Mano Erina) (@erina_mano) March 7, 2026
無事にくじ引けて試合中もアントンを大事そうに持ってました
歩きたがったり抱っこって言ったりコロコロ変わるから4階のくじのところまで行くの大変だったけど頑張って行ってよかった!! pic.twitter.com/m3v6RSfDID