８日に東京ドームで行われているワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の１次ラウンドＣ組、日本―豪州で「侍ジャパン」の４番吉田正尚（レッドソックス）が逆転２ランを放った。

豪州の投手陣に六回まで打線が沈黙し、劣勢に立たされていたが、前回大会で１３打点の１大会最多打点記録を更新した左打者が一振りで試合をひっくりかえした。（デジタル編集部）

１点を追う七回二死一塁で打席に立った。この回は先頭の大谷翔平（ドジャース）が四球を選んだが、鈴木誠也（カブス）は右直、当たりの出ない近藤健介（ソフトバンク）は一ゴロとチャンスを広げられなかった。

ここで吉田は豪州の５番手左腕ケネディの内角低めスライダーを捉えた。打球は満員のファンで埋まる右中間スタンドへ吸い込まれた。静かな笑みを浮かべながら、吉田はダイヤモンドを一周した。

これが７日の韓国戦に続く２試合連続の本塁打。この時点で打率は５割、６打点、強打者の指標で「０・９」を超えたら強打者の証とも言われる「ＯＰＳ（出塁率＋長打率）」は１・７８３という見慣れない数字になった。

昨季はけがの影響もあって、レッドソックスでは目立った活躍を残せなかったが、メジャー４年目の貫録を十分に示している。

試合は４−３で勝利。試合後吉田は、ヒーローインタビューで「厳しい雰囲気でしたので…」と話し始め、「タフなピッチャーが続いていた。なんとか自分のスイングをしようと思っていた。それが結果的にホームランになった」と話した。