整形総額1000万円。顔だけで12回の整形を繰り返した34歳美女が「ブスだなー」と、自身の整形前の写真を公開した。

【映像】「顔は全パーツ整形してる」整形ビフォーアフター

3月8日放送のABEMA『秘密のママ園』の人気企画「のぞき見！隣のママ」では、茨城県で2人の息子を育てる「とみmama」ことヒトミさんの自宅を訪問。徹底的に白で統一された豪華な一軒家での私生活に密着しながら、彼女が整形を繰り返すことになった背景や、その劇的な変化について深掘りする内容となった。

金髪のポニーテールが目を引くヒトミさんが登場すると、スタジオでは「ベルバラみたい」「可愛い」「本当にお人形さんみたい」とその整った顔立ちを絶賛する声が。しかし、ヒトミさんは「母親に『お前が一番ブスでデブだったよ』と言われたのが今でも頭に残っている」と、美への執着の原点にある悲痛な記憶を告白。自身の過去を「ブスだなー」と振り返る彼女に対し、番組では制服姿の整形前の写真が公開されたが、スタジオの出演者たちからは「え、可愛い！」「全然そんなことない」と驚きの声が次々と上がった。