小倉 唯が、昨年10月〜11月にかけて開催した＜小倉 唯 LIVE TOUR 2025 「Love♡Ratory」＞のLIVE Blu-rayを5月27日（水）にリリースする。

実験室・研究室をコンセプトに制作したアルバム『Labo-Ratory』とリンクし、＜かわいい＞を研究することをテーマに開催したライブツアーから、ファイナルのパシフィコ横浜公演の模様に加え、アフターパーティでの歌唱や多数の特典映像の収録が予定されているとのこと。また、購入者特典や発売記念イベントの情報もあわせて公開となった。

小倉 唯は今夏、初のFCライブツアー＜Yui’s＊Company. LIVE TOUR 2026 SUMMER 〜泡沫のマーメイド♡〜＞を全国5都市6会場で開催することも発表されている。

■LIVE Blu-ray『小倉 唯 LIVE TOUR 2025 「Love♡Ratory」』

2026年5月27日（水）発売 【Blu-ray】COXC-7513 9,500円（税込）

＊コロムビアミュージックショップ限定セットの受注販売も決定 ＜収録内容＞

・小倉 唯 LIVE TOUR 2025 「Love♡Ratory」《神奈川公演》全曲収録（27曲）

・小倉 唯 LIVE TOUR 2025 「Love♡Ratory」《アフターパーティ》全曲収録（5曲）

（2025年11月24日パシフィコ横浜）

さらに特典映像もたっぷり収録！ ＜封入特典＞

オリジナル両面フォトカード2枚 ■小倉 唯 LIVE TOUR 2025 「Love♡Ratory」 LIVE Blu-ray購入者特典

アニメイト：A4クリアファイル＋56mm缶バッジ＋L判ブロマイド（複製サイン＆コメント入り）

ゲーマーズ：B2タペストリー＋56mm缶バッジ＋L判ブロマイド（複製サイン＆コメント入り）

Amazon：ビジュアルシート （複製サイン＆コメント入り）

ソフマップ・アニメガ：B2タペストリー＋L判ブロマイド（複製サイン＆コメント入り）

TOWER RECORDS： L判ブロマイド（複製サイン＆コメント入り）

とらのあな：A3クリアポスター＋L判ブロマイド（複製サイン＆コメント入り）

楽天ブックス：ビジュアルシート（複製サイン＆コメント入り）

コロムビアミュージックショップ：２L判ブロマイド2種セット（複製サイン＆コメント入り）

Yui’s＊company.：A5サイズグリーティングカード ※ファンクラブ会員の方限定 ご予約締切：4月12日（日）まで

※特典はなくなり次第配布終了となります。ご希望の方はお早めの予約をお願いいたします。

※特典の絵柄は各法人別絵柄となります。絵柄は後日発表となります。 ■コロムビアミュージックショップ限定セット

小倉 唯 LIVE TOUR 2025 「Love♡Ratory」 LIVE Blu-ray

アクリルスタンドキーホルダー4種付き豪華受注限定セット 発売決定 小倉 唯 LIVE TOUR 2025 「Love♡Ratory」 にて着用した衣装4着の絵柄のアクリルスタンドキーホルダー４個に加え特典２L判ブロマイド4枚、アナザージャケットがセットになった豪華受注限定セットの発売が決定！さらに、豪華受注限定セットをご予約いただいた方は、5月23日開催イベントの応募シリアルに加え、抽選で50名様に特典アナザージャケットに直筆ニックネーム＆サインを入れてお送りいたします！ ＜セット内容＞

コロムビアミュージックショップ豪華受注限定セット

・限定アクリルスタンドキーホルダー4種

・小倉 唯 LIVE TOUR 2025 「Love♡Ratory」 Blu-ray本体

・限定セットオリジナル特典２L判ブロマイド 2種

・限定セット特典 アナザージャケット ※さらに抽選で50名様は直筆ニックネーム＆サイン入り！

・コロムビアミュージックショップオリジナル特典 ２L判ブロマイド2種

・5月23日（土）開催イベント 小倉 唯 LIVE TOUR 2025「Love♡Ratory」あふたー♡アフターパーティー応募申込シリアル ・販売価格：15000円（税込）

・完全受注生産特別セット販売

・受注受付期間：2026年3月8日（日）21:00〜2026年4月12日 (日)23:59

・詳しくはコロムビアミュージックショップ購入ページにてご確認ください。（どなたでもご購入いただけます）

・受付URL：https://shop.columbia.jp/shop/g/gW8810/

詳細は、コロムビアミュージックショップの対象ページでご確認ください。 ■小倉 唯 LIVE TOUR 2025 「Love♡Ratory」LIVE Blu-ray発売記念イベント

◇小倉 唯 LIVE TOUR 2025「Love♡Ratory」あふたー♡アフターパーティー イベント開催決定！

期間中に対象店舗にて小倉 唯 LIVE TOUR 2025「Love♡Ratory」LIVE Blu-rayをご予約いただいたお客様に、小倉 唯 LIVE TOUR 2025「Love♡Ratory」あふたー♡アフターパーティーのイベント申込シリアルをご案内いたします。

ここでしか聞けない生コメンタリートークや打ち上げビンゴ大会、ツアーの思い出を唯ちゃんと一緒に振り返るスペシャルイベントです。

ぜひ奮ってご応募ください。

■＜小倉 唯 LIVE TOUR 2025「Love♡Ratory」あふたー♡アフターパーティー＞

2026年5月23日（土）J-SQUARE SHINAGAWA

＜1部＞13:30開場／14:00開演 ＜2部＞16:30開場／17:00開演 チケット代：全席指定 ￥5,000（税込）

内容

・LIVE TOUR 2025「Love♡Ratory」の振り返り＆唯ちゃんによる生コメンタリートーク

・打ち上げビンゴ大会

・お見送り会

来場者記念グッズ：オリジナルアクリルスタンドキーホルダー2個

※イベント当日、ご入場時に受付にてお渡しいたします。

■店頭キャンペーン ■アニメイトキャンペーン＆リリース記念イベント

◇アニメイト早期予約キャンペーン

下記期間でアニメイトにて小倉 唯 LIVE TOUR 2025 「Love♡Ratory」 LIVE Blu-rayをご予約いただきましたお客様に早期予約特典として、複製サイン入りミニフォト2枚セットをプレゼントいたします。

・期間：3月8日（日）21:00 ~ 4月12日（日）23:59

・特典：複製サイン入りミニフォト2枚セット

・対象店舗：アニメイト全店（通販含む）

・特典ミニフォトはBlu-ray商品と一緒にお渡しいたします。 ■＜小倉 唯 LIVE TOUR 2025 「Love♡Ratory」LIVE Blu-ray発売記念 ちょこっとお話し会 in アニメイト池袋PACKS＞

アニメイトの店舗にて対象作品を全額内金でご予約いただいた方よりライブツアーの感想をお伝えいただく「ちょこっとお話し会」の参加応募用紙をお渡しいたします。

イベントでは、ライブツアーの思い出や素敵な感想を唯ちゃんに直接お伝えいただけます！

さらに、イベントにご参加いただいた方に、参加記念の各回別絵柄のオリジナル２Lサイズブロマイドをスタッフよりお渡しいたします。

皆様ぜひ奮ってご応募ください！ 日時：2026年5月24日（日） 1部13:30開演 2部 16:30開演

内容：ちょこっとお話し会

会場：池袋PACKS 4F

参加方法：抽選

予約期間：3月9日（月）各店開店時〜5月6日（水・祝）各店閉店時

当選発表：5月15日（金）

対象作品：2026年5月27日（水）発売

小倉 唯 LIVE TOUR 2025 「Love♡Ratory」 LIVE Blu-ray COXC-7513 9,500円（税込）

対象店舗：全国アニメイト（通販除く）

参加方法：全国アニメイト（通販除く）にて小倉 唯 LIVE TOUR 2025 「Love♡Ratory」LIVE Blu-rayを全額内金にてご予約いただきましたお客様に、ご予約点数分のイベント応募用紙をお渡しいたします。イベント応募用紙1点につき1回ご応募いただけます。 ■ゲーマーズキャンペーン

◇ゲーマーズ店舗予約特典 ライブフォトブロマイドプレゼント！

下記期間でゲーマーズにて小倉 唯 LIVE TOUR 2025 「Love♡Ratory」LIVE Blu-rayをご予約いただきましたお客様に早期予約特典として、ライブフォトブロマイド（L判）をプレゼントいたします。

・期間：3月8日（日）21:00 ~ 4月12日（日）23:59

・特典：ライブフォトブロマイド（L判）

・対象店舗：ゲーマーズ全店（通販除く）

・予約特典ライブフォトブロマイドはBlu-ray商品と一緒にお渡しいたします。 ◇ゲーマーズ全店（通販含む）直筆サイン＆ニックネーム入りB2タペストリーを5名様にプレゼント！

ゲーマーズ全店（通販対象）で小倉 唯 LIVE TOUR 2025 「Love♡Ratory」LIVE Blu-rayをご予約いただいた方より抽選で5名様に直筆サイン＆お名前入りのゲーマーズオリジナル特典B2タペストリーをプレゼント！ご予約時に応募シリアルをお渡しいたしますので、奮ってご応募ください！

・予約期間：3月8日（日）21:00 ~ 4月12日（日）23:59

・応募締切：4月19日（日）23:59

・対象店舗：ゲーマーズ全店（通販含む）

・景品：ゲーマーズオリジナル特典B2タペストリーに直筆サイン＆お名前を入れてプレゼント！※ご当選の方に、6月中に発送いたします。

■＜Yui’s＊Company. LIVE TOUR 2026 SUMMER 〜泡沫のマーメイド♡〜＞

7月26日（日）【京都】 京都劇場

8月9日（日）【群馬】メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎（伊勢崎市文化会館）大ホール

8月14日（金）【東京】LINE CUBE SHIBUYA （渋谷公会堂）

8月22日（土）【愛知】名古屋文理大学文化フォーラム（稲沢市民会館）大ホール

8月30日（日）【東京】ルネこだいら（小平市民文化会館）大ホール

9月6日（日）【神奈川】よこすか芸術劇場 大劇場 ＜ チケット受付中＞

FC「Yui’s＊company.」会員最速先行（抽選）

2026年2月11日(水・祝)21:00〜3月15日(日)23:59

https://ogurayui-official.com/news/detail/69001 その他、「Yui’s＊Company. LIVE TOUR 2026 SUMMER 〜泡沫のマーメイド♡〜」に関する詳細は特設サイト（https://ogurayui-official.com/feature/fclivetour2026）をご確認ください。