「ノーセットでもキマる」だって！？【40・50代】がマネしたい♡「楽ちんウルフ」

毎日忙しく、ヘアセットに時間をかけられない……。そんな大人女性におすすめしたいのが、「楽ちんウルフ」。レイヤーカットを活かしたウルフヘアが自然な髪の流れを演出し、ノーセットでもおしゃれに決まるのが魅力です。今回は、大人女性にもおすすめできるウルフヘアを多数紹介しているヘアスタイリスト、@motoshi_wtokyo_wolfさんのInstagram投稿をピックアップ。40・50代がマネしたくなる「楽ちんウルフ」をご紹介します。

乾かすだけでサマになる長めウルフ

@motoshi_wtokyo_wolfさんが、「stylingが苦手な方でも安心」とコメントしているヘアスタイル。長さのあるウルフスタイルなので、伸ばしかけの人にもおすすめです。長さがあることで毛流れが自然に落ち着きやすく、乾かすだけでサマになりそう。忙しい大人女性の日常に、寄り添ってくれるはず。

メリハリのあるシルエットがおしゃれ

こちらのウルフは、ナチュラルな仕上がりが魅力。レイヤーカットでメリハリのあるシルエットに仕上げているため、ノーセットでもおしゃれに決まるのがポイント。カジュアルからきれいめまで幅広いコーディネートに合わせやすく、毎日の装いをぐっとおしゃれに見せてくれそうです。

ペタンコ髪の悩みも解消できるかも

ウルフヘアは、大人女性ならではの髪の悩みを解消に導いてくれそうなところも魅力のひとつ。レイヤーカットでふんわりとしたボリューム感をプラスできるので、ペタンコ髪が気になる人にもおすすめです。年齢と共に現れやすい髪のうねりも、ラフな動きとして活かせそう。

気分が上がる軽やかなヘアスタイル

こちらは、ウルフヘアに明るいカラーを合わせて軽やかに仕上げたヘアスタイル。ナチュラルでありながら、洗練された印象を与えてくれそうです。@motoshi_wtokyo_wolfさんは、「ウルフカットってstylingが難しそうってイメージあるかもしれませんが、カット次第で簡単にキマりますよ」とコメントしています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@motoshi_wtokyo_wolf様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri