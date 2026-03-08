◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）

オーストラリアに先取点を奪われ、ＳＮＳ上では２２年前の悪夢を思い起こすファンが相次いだ。侍ジャパンは３連勝に向けて、同じく開幕２連勝のオーストラリアと対戦。５回までともに無得点だったが、２番手の隅田が６回１死二塁から右翼線二塁打を許してピンチを招くと、三盗を仕掛けられ、若月が三塁へ悪送球。ボールが外野を転々とする間に、先取点を献上した。

６回表にオーストラリアに先制される展開は、２００４年アテネ五輪準決勝と全く同じ。当時はそのまま０−１で敗れて金メダルの夢がついえた。この日の始球式は、その試合で先発していた松坂大輔氏とあって、ＳＮＳ上では当時を思い出すファンが続出。「アテネ五輪の時の日本対オーストラリアを思い出してきた」「アテネ五輪でオーストラリアに負けたときとおんなじ展開やん」「オーストラリアに苦戦してたらアテネオリンピック思い出すな．．．」「やっぱりオーストラリア鬼門なんだよなぁ アテネのトラウマが蘇る」などと回想するファンが続出した。

松坂氏は始球式に登板前、ネットフリックスの中継で「僕はオーストラリアに勝っていないので偉そうなことは言えませんが…」などとコメント。嫌な展開で終盤に入ったが、４番・吉田が会心の逆転２ラン。悪夢を振り払う一撃に、ファンは「神様、仏様、正尚様」と勝負強さに舌をまいていた。