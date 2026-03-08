ABEMAの瀧山あかねアナウンサーが7日、自身のインスタグラムでヒールを履いた姿を投稿。スタイルの良さがファンの反響を呼んでいる。



【写真】小顔スレンダーの最高峰 いったい何頭身？の驚異のおへそ見せスタイル

瀧山アナは「身長170cmあるのでヒール避けてたけど 今年から沢山履くことにしてます」と宣言。「生放送いってきます～ぜひご覧ください！」と続けた。アップされた写真はピッチとしたトップスに、ラインがくっきりと出たスキニーのデニム。上から下までタイトなコーデからはおへそものぞく。



スレンダーボディに小顔、脚の長さが印象的な美しいシルエット。すらりにもほどがある姿に、フォロワーからは「えぐっ」「なんちゅうスタイル」「足！ながー」「最強プロポーション」「絶世の美女」「めちゃくちゃカッコいい」と驚きと絶賛のコメントが止まらなかった。



瀧山アナは1994年生まれ、兵庫県出身。2011年にNMB48に2期生として加入し、12年にグループを卒業。関西学院大に進学後、18年からABEMA専属アナウンサーとして活躍している。



（よろず～ニュース編集部）