¥í¡¼¥Ó¥¸ÅÉÁõ¤ÇÂ¸ºß´¶¤¬±Ç¤¨¤ëµæ¶Ë¤Î¥È¥à¥¥ã¥Ã¥È¡ÚÃ£¿Í¤Î¥×¥é¥â½Ñ¡ãF-14 ¥È¥à¥¥ã¥Ã¥È¡ä¡Û
¡ÚÃ£¿Í¤Î¥×¥é¥â½Ñ¡Û
¥¿¥ß¥ä
¡Ö1/72 ¥°¥¿¥ß¥ä ¥é¥Þ¥óF-14D¥È¥à¥¥ã¥Ã¥È¡×
Èô¹Ôµ¡¤Ë¤Ï¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤°ìÈÌ¤Î¿Í¤Ë¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¯ÃÎÌ¾ÅÙ¤â¤¢¤ë¥¸¥§¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥°¥é¥Þ¥ó¡Ê¸½¥Î¡¼¥¹¥í¥Ã¥×¡¦¥°¥é¥Þ¥ó¡Ë¡ÖF-14¥È¥à¥¥ã¥Ã¥È¡×¡£±Ç²è¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡Ù¡Ê1986Ç¯¸ø³«¡Ë¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ç°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Î´Ï¾åÀïÆ®µ¡¤Ç¤¹¡Ê2006Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Î¡ÖF-14¡×¤ÏÁ´µ¡ÂàÌò¡Ë¡£
¥È¥à¥¥ã¥Ã¥È¤Ï¡ÖF-4¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡×¤Î¸å·Ñµ¡¤È¤·¤Æ1973Ç¯¤ËÉôÂâÇÛÈ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Î¼çÎÏÀïÆ®µ¡¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÐÈ¯¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë²ÄÊÑÍã¤òºÎÍÑ¤·¤¿¶áÌ¤ÍèÅª¡Ê1970Ç¯ÂåÅö»þ¡Ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Îµ¡ÂÎ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ï¹â¤¯¡¢½éÈô¹ÔÅö»þ¤«¤é¹ñÆâ³°¤ÎÌÏ·¿¥á¡¼¥«¡¼¤¬À½ÉÊ²½¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¥¥Ã¥È²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¥¿¥ß¥ä¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö1/72 F-14D¥È¥à¥¥ã¥Ã¥È¡×¤òÀ½ºî¡£µæ¶Ë¤Ë¤·¤ÆÄºÅÀ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥È¥à¥¥ã¥Ã¥È¤ò¥í¡¼¥Ó¥¸»ÅÍÍ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥±Ç²è¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡Ù¥Ñ¥é¥Þ¥ó¥È¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥ºÀ½ºî¡¿1986Ç¯¸ø³«¡¡½Ð±é¡§¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¡¢¥±¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¯¥®¥ê¥¹¡¢¥ô¥¡¥ë¡¦¥¥ë¥Þ¡¼
¢¥±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡Ù¥Ö¥ê¥Ê¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼À½ºî¡¿1980Ç¯¸ø³«¡¡½Ð±é¡§¥«¡¼¥¯¡¦¥À¥°¥é¥¹¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥·¡¼¥ó¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¥³¥Ã¥È
Ä¹Ã«ÀîÌÂ¿Í¡ÃÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ëÀìÌç»ï¤ä°ìÈÌ¼ñÌ£»¨»ï¡¢ÌÏ·¿»ï¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢ÌÏ·¿À½ºî¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ø¡£¥×¥é¥â¥Ç¥ëÀ½ºî¹ÖºÂ¤Î¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢»¨»ï¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤ÎºîÎãÀ½ºî¤ä¸¶¹Æ¼¹É®¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£¼ñÌ£¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤È¥×¥é¥â¥Ç¥ëºî¤ê¤È¤¤¤¦º¬¤Ã¤«¤é¤ÎÌÏ·¿¿Í¡£¥¿¥ß¥ä¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ê¤É¤Ç¤â¥Ï¥¦¥Ä¡¼¥ì¥Ó¥å¡¼¤òÇÛ¿®Ãæ¡£
¢£¥¥Ã¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ
º£²ó¥¿¥ß¥ä¤¬¥¥Ã¥È²½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¥È¥à¥¥ã¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ½ª·¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡ÖF-14D¡×¡Ê1990Ç¯¤«¤éÇÛÈ÷¡Ë¤Ç¡¢ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¥ì¡¼¥À¡¼¤ò¤Ï¤¸¤áÅÅ»Òµ¡´ï¤¬ºÇ¿·¤Î¤â¤Î¤Ëºþ¿·¤µ¤ì¡¢ÇúÃÆ¤ÎÅëºÜÇ½ÎÏ¤Ê¤ÉÂçÉý¤ËÀÇ½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿µ¡ÂÎ¤Ç¤¹¡£
¥¥Ã¥È¤Ï²ÄÊÑÍã¤¬º¸±¦Ï¢Æ°¤·¤Æ²ÄÆ°¡£¼çÍã¤ÎÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆ¹ÂÎ¤È¤Î¤¹¤´Ö¤òËä¤á¤ë¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¤È¥·¡¼¥ê¥ó¥°¥Ñ¥Í¥ë¤Ïº¹¤·´¹¤¨¼°¤Î¥Ñ¡¼¥Ä²½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´°À®¸å¤â¼çÍãÁ°¿Ê¾õÂÖ¡¦¸åÂà¾õÂÖ¡¢Î¾Êý¤ÎºÆ¸½¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿µ¡¼ó±¦Â¦ÌÌ¤ÎµëÌý¥×¥í¡¼¥Ö¡¢º¸Â¦ÌÌ¤ÎÅë¾èÍÑ¥é¥À¡¼¤ÈÂ³Ý¤±¤ÏÅ¸³«¡¿¼ýÇ¼¤É¤Á¤é¤«¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
ÅëºÜ¥¦¥¨¥Ý¥ó¤Ï¥ì¡¼¥¶¡¼Í¶Æ³ÇúÃÆ¤ä¥é¥ó¥¿¡¼¥óÌÜÉ¸»Ø¼¨¥Ý¥Ã¥É¡¢AIM-54¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢AIM-9¥µ¥¤¥É¥ï¥¤¥ó¥À¡¼¶õÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ê¤É¤ÎÊ¼ÁõÎà¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËºÂ»ÑÀª¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬2ÂÎÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊºîÎã¤Ï¾è¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
¥¿¥ß¥ä¤«¤é¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë1/48¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¡ÖF-14A¡×¤òÈ¯Çä¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï¸å´ü·¿¤È¤Ê¤ë¡ÖF-14D¡×¤òÈ¯Çä¡£¤µ¤é¤Ë2021Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¶õÊì¤ÎÈ¯´Õ¥¯¥ë¡¼¤È¹ÃÈÄ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡ÖF-14A ¥È¥à¥¥ã¥Ã¥È (¸å´ü·¿) È¯´Ï¥»¥Ã¥È¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ß¥ä¤Ï1/72¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Ë¥¦¥©¡¼¥Ð¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡ÖF-14A¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥¿¥ß¥ä¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥¿¥ì¥ê¼ÒÀ½¤Î¥¥Ã¥È¤Ç¡¢º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö1/72 F-14D¡×¤Ï¡¢2025Ç¯½©¤Î¥Û¥Ó¡¼¥·¥ç¡¼¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿´°Á´¿·Àß·×¤È¤Ê¤ë¥¿¥ß¥ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥¿¥ß¥ä
¥¦¥©¡¼¥Ð¡¼¥É¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óNo95
¡Ö1/72 ¥¿¥ß¥ä ¥°¥é¥Þ¥óF-14D¥È¥à¥¥ã¥Ã¥È¡×¡Ê5500±ß¡Ë
2026Ç¯1·îÈ¯Çä
¢¥±ð¤ä¤«¤Ê¥Ï¥¤¥Ó¥¸ÅÉÁõ¤ÎVF-213¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥¤¥ª¥ó¥ºCAGµ¡»ÅÍÍ¡Ê²èÁü¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¤Î´°À®¥µ¥ó¥×¥ë¡Ë
¢£1/48¥È¥à¥¥ã¥Ã¥È¤Î½Ì¾®ÈÇ¤È¤Ï¸Æ¤Ð¤»¤Ê¤¤
¥¿¥ß¥ä¤¬2016Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖF-14¡×¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÖF-14¡×¤Î¥¥Ã¥È¤òÁ´¤ÆÄ¶¤¨¤¿´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¥â¥Ç¥ë¤Ç¤·¤¿¡£°µÅÝÅª¤ÊÀºÅÙ¤ò¸Ø¤ëµ¡ÂÎ¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¡£¤½¤·¤ÆÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ä¤¹¤µ¤òÇÛÎ¸¤·¤¿¥Ñ¡¼¥Ä¹½À®¡£´°À®¸å¤Î¶¯ÅÙ¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢¿·¤¿¤Ë1/72¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖF-14D¡×¤ÏÅö½é¡¢Àè¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿1/48¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¥â¥Ç¥ë¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤ÏÊÌ¥â¥Î¤È¸À¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢µæ¶Ë¤Î1/72¥È¥à¥¥ã¥Ã¥È¤È¸À¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2021Ç¯¤Ë¶õÊì¤ÎÈ¯´Õ¥¯¥ë¡¼¤È¹ÃÈÄ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡Ö1/48 F-14A¡×¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Ç¥«¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë²ÄÊÑÍã²ÄÆ°Éô¤Î¤³¤¹¤ì±ø¤ì¤ÎÉ½¸½¤Ïº£²ó¤Î1/72¤Ç¤âÆ§½±¤µ¤ì¡¢¥¿¥ß¥ä¤é¤·¤¤¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÉôÂâ¥Þ¡¼¥¯¤Ï5¼ïÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥¤¥Ó¥¸¤Îµ¡ÂÎ¤È¥í¡¼¥Ó¥¸¤Îµ¡ÂÎ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥È¥à¥¥ã¥Ã¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊ¼Áõ»î¸³ÉôÂâVX-9¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¼¥º¤Î¡ÖF-14¡×¤Î¥Ç¥«¡¼¥ë¤âÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¥¥Ã¥È¤Ë¤Ï5¼ïÎà¤Î¥Ç¥«¡¼¥ë¤¬ÉÕÂ°
¢¥VX-9¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¼¥º¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥È¥à¥¥ã¥Ã¥È¤Î¥Ç¥«¡¼¥ë¤âÉÕÂ°¡Ê²èÁü¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¤Î´°À®¥µ¥ó¥×¥ë¡Ë
¢¨¥Ï¥¤¥Ó¥¸ÅÉÁõ
1990Ç¯¤´¤í¤Þ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Î´ÏºÜµ¡¤ËÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿ÇÉ¼ê¤ÊÅÉÁõ¤Î¤³¤È¡£µ¡ÂÎ¾åÌÌ¤ÏÌÀ¤ë¤¤¥°¥ì¡¼¡¢²¼ÌÌ¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¤ÇÅÉÁõ¤µ¤ì¡¢ÉôÂâ¥Þ¡¼¥¯¤Ê¤É¤âÀÖ¡¢ÀÄ¡¢¹õ¤Ê¤ÉÇÉ¼ê¤Ê¸¶¿§»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë
¢¨¥í¡¼¥Ó¥¸ÅÉÁõ
µ¡ÂÎ¤ò±ð¤Î¤Ê¤¤¥°¥ì¡¼¤ÇÅÉÁõ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÞ¤ê¶õ¤ä²â¤ó¤À¶õ¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢¾å¶õ¤Ç¤Î¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÌÂºÌ¡Ê¹ñÀÒ¥Þ¡¼¥¯¤äÉôÂâ¥Þ¡¼¥¯¤â¥°¥ì¡¼·Ï¤Î¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤ËÅý°ì¡Ë¡£¥í¡¼¥Ó¥¸ÌÂºÌ¤È¸Æ¤Ö
¢£¥×¥é¥â¤ÎÃ£¿Í¤È¥È¥à¥¥ã¥Ã¥È
¡ÖF-14¡×¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¹¥¤¤Êµ¡ÂÎ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã£¿Í¤Î¥×¥é¥â¶µ¼¼¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢²áµî10Ç¯¤Î´Ö¤À¤±¤Ç¤â¡ÖF-14¡×¤Î¿·µì¥¥Ã¥È¤ò20µ¡°Ê¾å¡¢À½ºî¤Î¤ª¼êÅÁ¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Î¾Úµò¤Ç¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ë¿¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢È¯Çä°ÊÍèÄêÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤ê¡¢20Ç¯°Ê¾åÀ¸»º¤òÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡¢¶â·¿¤¬ËàÌ×¤·¤Æ¥¥Ã¥È¤Î¥â¡¼¥ë¥É¤¬°ìÉô¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤É¤Î°ïÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖF-14¡×¤ÏÆÃÄ§Åª¤Êµ¡ÂÎ·Á¾õ¤Ë²ÄÊÑÍã¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢È¯Çä»þ´ü¤¬¸Å¤¤¥¥Ã¥È¤Î¾ì¹ç¡¢À½ºîÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¥â¥Ç¥ë¤È¸À¤¦¥â¥Ç¥é¡¼¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤«¤·¥Ï¥¤¥Ó¥¸»þÂå¤Î±ð¤ä¤«¤Ê¥Þ¡¼¥¥ó¥°¤ÏÌÏ·¿±Ç¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡ÊÂç¤¤Ê¿âÄ¾ÈøÍã¤¬2Ëç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ë¡¢À¨¤ß¤Î¤¢¤ë¥í¡¼¥Ó¥¸ÅÉÁõ¤Ç¤ÏÂà¿§É½¸½ÅÉÁõ¤¬ÏÓ¤Î¸«¤»½ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÉÁõ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥â¥Ç¥é¡¼¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡Ù¤Î¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º±é¤¸¤ë¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯µ¡¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¤è¤ê°ÊÁ°¤Î±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡£¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡Ù¤Ç¤ÏVF-84¥¸¥ç¥ê¡¼¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹½êÂ°¤Î¡ÖF-14¡×¤¬ÎíÀï¤È¥É¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡ÊCG¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼Âµ¡¤ò»È¤¤»£±Æ¡£ÎíÀï¤ÏAT-6¥Æ¥¥µ¥ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡¢¹õ¤¤¿âÄ¾ÈøÍã¤ËÇò¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥¯¥í¥¹¡õ¥Ü¡¼¥ó¤Î¡ÖF-14¡×¤Ï¡¢º£¤Ç¤â°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥à¥¥ã¥Ã¥È¤òÀ½ºî¤·¤¿¥×¥é¥â¥Ç¥ë¹ÖºÂ¤Ç¤â10¿ÍÃæ8¿Í¤¬¥¸¥ç¥ê¡¼¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹»ÅÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¥¨¥ê¥¢88¡Ù¤Ç¤â¼ç¿Í¸ø¤ÎÉ÷´Ö¿¿¤ÎÁêËÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥µ¥¤¥â¥ó¤Î°¦µ¡¤È¤·¤Æ¡ÖF-14¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥Ã¥È²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥2001Ç¯¤ËÀ½ºî¤·¤¿¡Ö1/48 F-14A¥È¥à¥¥ã¥Ã¥È¡×VF-84¥¸¥ç¥ê¡¼¥í¥¸¥ã¡¼¥¹»ÅÍÍ¡£¥¥Ã¥È¤Ï¥Ï¥»¥¬¥ïÀ½
¢£µæ¶Ë¤Î¥È¥à¥¥ã¥Ã¥È¤ò¥í¡¼¥Ó¥¸ÅÉÁõ¤Ç»Å¾å¤²¤ë
Ã£¿Í¤Ï²áµî¤Ë¥¿¥ß¥ä¤Î1/48¥È¥à¥¥ã¥Ã¥È¤âÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î1/72 F-14D¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê°ã¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤É¤ó¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¶½Ì£¿¼¤¤¥¥Ã¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¥³¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Î¥µ¥¤¥É¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤ä·×´ïÈ×¤Ï¥Ç¥«¡¼¥ë¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Î©ÂÎÅª¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤ÆÅÉÁõ¤Î¤ß¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¡Ï·´ã¤¬¿Ê¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ë´ã¤Ë¤Ï¡¢¶Ë¾®¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï¤¤¤µ¤µ¤«¥¥Ó¥·¥¯¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢À½ºî¤Ë¤Ï¥ë¡¼¥Ú¤¬¼êÊü¤»¤Þ¤»¤ó¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ñ¡¼¥Ä¹½À®¤Ç¡¢µ¡ÂÎ¤Ï¥µ¥¯¥µ¥¯¤ÈÁÈ¤ß¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬À¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£µ¡¼ó¤È¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¯¥À¥¯¥È¡¢¼çÍã¤Ï¤Ê¤É¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÂÎ¤ÇÅÉÁõ¤·¤Æ¤«¤éµ¡ÂÎ¤ËÁÈ¤ßÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÜÃåºÞ¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Ô¥¿¥ê¤È°ÌÃÖ¤¬·è¤Þ¤ë¤Î¤Ï´¶Æ°¥â¥Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¥È¥à¥¥ã¥Ã¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥¥Ã¥ÈÉÕÂ°¤Î¥¦¥¨¥Ý¥ó¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¥¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¥Ì©ÅÙ´¶¤Î¤¢¤ë¥³¥¯¥Ô¥Ã¥È¡£·×´ïÈ×¤È¥µ¥¤¥É¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ï¥Ç¥«¡¼¥ë¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤ë
¢¥µ¡¼óº¸Â¦¤Î¼ýÇ¼¼°¾è¹ßÍÑ¥é¥À¡¼¤Ï¼ýÇ¼¾õÂÖ¤ÈÅ¸³«¾õÂÖ¤òÁªÂò¤·¤ÆÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£º¸Â¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¤¥×¾õ¤Î¤â¤Î¤Ï¼ýÇ¼¼°¤Î¶õÃæµëÌý¥×¥í¡¼¥Ö
¢¥²ÄÆ°¤¹¤ë¼çÍã¤ÏÅÉÁõ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ·å¤Ëº¹¤·¹þ¤à¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¢¥Î¥Ãå»þ¤Î¼çÍã¤ò¹¤²¤¿¾õÂÖ
¢¥¹âÂ®Èô¹Ô»þ¤Î¼çÍã¤ò¸åÂà¤µ¤»¤¿¾õÂÖ
¢¥¡ÖF-14¡×¤Ï²ÄÊÑÍã¤Ê¤Î¤ÇÍã¤ÎÉÕ¤±º¬¤Ë¤ÏÆ±¿´±ß¾õ¤Î¤³¤¹¤ìÀ×¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¥Ã¥È¤Ï¥Ç¥«¡¼¥ë¤Ç¤³¤ì¤òºÆ¸½¡£ÅÉÁõ¤¹¤ë¤Î¤Ï¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤
¢¥D·¿¤ÏÇúÃÆÅëºÜ¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥Ã¥È¤Ë¤ÏGBU-12¥Ú¥¤¥Ö¥¦¥§¥¤¶ Í¶Æ³ÃÆ¤¬4È¯ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë
¢¥Æ¹ÂÎ¥Ñ¥¤¥í¥ó¤ËBU-12¥Ú¥¤¥Ö¥¦¥§¥¤¶4È¯¤È¥É¥í¥Ã¥×¥¿¥ó¥¯¤òÅëºÜ¡£º¸Íã¤Ë¤ÏÌë´ÖÄã¹âÅÙÀÖ³°Àþ¹ÒË¡¤ª¤è¤ÓÌÜÉ¸»Ø¼¨¤ò¼õ¤±»ý¤ÄN/AQ-25¥é¥ó¥¿¡¼¥ó¥Ý¥Ã¥É¤ÈAIM-9¥µ¥¤¥É¥ï¥¤¥ó¥À¡¼¤òÅëºÜ¡£±¦Íã¤ËAIM-9¤ÈAIM-7F¥¹¥Ñ¥í¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿¾õÂÖ¤òºÆ¸½
¢£¥í¡¼¥Ó¥¸ÅÉÁõ¤Ë¹·¤ë
ËÜ¥¥Ã¥È¤Ë¤ÏVF-2¥Ð¥¦¥ó¥Æ¥£¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¤äVF2203¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎCAGµ¡¡Ê¹Ò¶õÃÄ»ØÎáµ¡¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹õ¤¤¿âÄ¾ÈøÍã¤Ë»à¿À¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿VF-101¥°¥ê¥à¡¦¥ê¡¼¥Ð¡¼¥º¤È¤¤¤Ã¤¿ÇÉ¼ê¤Ê¥Ç¥«¡¼¥ë¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢F-14¹¥¤¤Ë¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤ó¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²óÃ£¿Í¤Ï¤¢¤¨¤Æ¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Î¥í¡¼¥Ó¥¸¥¹¥¥à¤òÅ»¤Ã¤¿VF-231¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¥í¡¼¥Ó¥¸ÅÉÁõ¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇÉ¼ê¤Ë±ø¤ì¤¿¥í¡¼¥Ó¥¸ÅÉÁõ¤Ï¡¢ÅÉÁõ¤Î¼ê´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬µÕ¤Ë¿·Á¯¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥ºîÎã¤ÎÅÉÁõ¤Ï¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤¬±Ç¤¨¤ëVF-231¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¥í¡¼¥Ó¥¸ÅÉÁõ¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀ¤ë¤¤¥°¥ì¡¼¤È°Å¤¤¥°¥ì¡¼¤Ë¤è¤ë¥Ä¡¼¥È¥ó¤Î¥°¥ì¡¼¤ÏÆÈ¼«¤ËÄ´¿§¤·¤¿¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿
¢¥¥í¡¼¥Ó¥¸ÅÉÁõ¤Î²¼ÃÏ¤Ï¥°¥ì¡¼¥µ¡¼¥Õ¥§¥¤¥µ¡¼¤Ç¾å¤«¤é¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¥Ö¥ë¡¼¤Ç¥é¥ó¥À¥à¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅÉÁõ¤·¡¢¤½¤³¤Ëµ¡ÂÎ¿§¤Î¥°¥ì¡¼¤òÇö¤¯ÅÉ¤ê½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÇÂà¿§´¶¤òºÆ¸½
¢¥µ¡ÂÎÅÉÁõ¸å¤Ë¡¢¥¨¥Ê¥á¥ë¤Î¥¹¥ßÆþ¤ìÅÉÎÁ¤Çµ¡ÂÎÁ´ÂÎ¤ò¥¦¥©¥Ã¥·¥ó¥°¤·¤Æ»Å¾å¤²¤¿
¢£Áí³ç
åÌÌ©¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ë¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î´°À®ÅÙ¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ1/72¥¹¥±¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÁÈ¤ß¤ä¤¹¤µ¤Ë¤âÆÃ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¡Èô¹Ôµ¡¥â¥Ç¥é¡¼¥Ó¥®¥Ê¡¼¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éºÇ¹â¤Î¥È¥à¥¥ã¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤Ç¥¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éÈô¹Ôµ¡¥â¥Ç¥ë¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¥¿¥ß¥ä¡Ö1/72 F-14D¥È¥à¥¥ã¥Ã¥È¡×¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¤µ¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÌÏ·¿¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¿·À½ÉÊ¤¬Â³¡¹¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤ëº£Æü¤³¤Îº¢¡£¼¡²ó¤Ï²¿¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡©¡¡¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª
>> ¡ÎÏ¢ºÜ¡ÏÃ£¿Í¤Î¥×¥é¥â½Ñ
¡ãÀ½ºî¡¦¼Ì¿¿¡¦Ê¸¡¿Ä¹Ã«ÀîÌÂ¿Í¡ä
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡ÌµÅÉÁõ¤òÅÉÁõ¤ÇºÆ¸½¡©¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¿¥ëÊÆ·³µ¡¤ÎÅÉÁõÊýË¡¤ò²òÀâ¡ÚÃ£¿Í¤Î¥×¥é¥â½Ñ¡ãF-104 ¥¹¥¿¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡ä¡Û
¢¡2023Ç¯ºÇ¤âÏÃÂê¤ÎºÇ¿·¥¥Ã¥È¡¢¥¿¥ß¥ä¡ÖF-35B ¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°II¡×¤òÀ½ºî¡ª¡ÚÃ£¿Í¤Î¥×¥é¥â½Ñ¡ãF-35B ¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°II¡ä¡Û
¢¡²ÚÎï¤Ê¤ë¥¢¥á¥ê¥«³¤·³Èô¹ÔÅ¸¼¨¥Á¡¼¥à¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¡×¤òF-4J¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¶¤ÇÀ½ºî¡ª¡ÚÃ£¿Í¤Î¥×¥é¥â½Ñ¡ãF-4J¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¶ ¥Ö¥ë¡¼¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹»ÅÍÍ¡ä¡Û