【ミラノ コルティナ五輪】「金メダリスト」で印象に残った選手ランキング！ 2位「三浦璃来」、1位は？
All About ニュース編集部は2月24〜25日の期間、全国10〜70代の300人を対象に、「冬季五輪」に関するアンケート調査を実施。今回はその中から、「ミラノ・コルティナ五輪の『金メダリスト』で印象に残った選手」のランキングを紹介します。
2位にランクインしたのは、三浦璃来選手です。
現在24歳の三浦選手は、木原龍一選手との「りくりゅうペア」としてミラノ・コルティナ五輪に出場。フィギュアスケート団体戦では圧巻の演技を披露し、日本の銀メダルに貢献しました。個人戦では5位となったショートプログラムから巻き返しを図り、悲願の金メダルを獲得。ペア結成から7年で五輪の頂点に立ちました。
アンケート回答者からは、「芯の強いところがかっこよかったから」（30代女性／広島県）、「今回はりくりゅうの逆転劇のドラマに感動しました」（50代女性／東京都）、「やはり、ペア種目で人を信じ自分を信じて頑張るを体現していたから」（40代女性／東京都）、「木原選手とどちらかを選ぶのは大変難しいですが、木原選手を励ます姿が印象的だったため」（30代女性／静岡県）などの声が集まりました。
栄えある1位は、木原龍一選手でした。
現在33歳の木原選手は、2位の三浦選手との共に日本フィギュアに新たな歴史を刻みました。史上初となるペアでの金メダル獲得という歴史的偉業は今大会最大のハイライト。氷上では力強くも優しくパートナーをエスコートし、表彰台で見せた涙も多くのファンの感動を呼びました。
アンケートでは、「演技が終わった後の木原龍一選手の号泣が特に印象に残りました」（30代男性／兵庫県）、「普通ならトラウマになるのに切り替えてすぐにメダルとったから」（20代女性／和歌山県）、「試合前も試合後も涙涙で、それだけ積み重ねてきたたくさんのものがあるのだなと思うとぐっときてしまいました」（40代女性／東京都）、「30代を超えてなお進化を続け、ついに世界の頂点に立った木原選手の姿に、非常に熱いものを感じました」（40代男性／宮城県）といったコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
