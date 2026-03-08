侍ジャパン、1点遠く…6回まで3安打に封じられる 捕手・若月健矢の悪送球で1点を献上【WBC】
侍ジャパンは若月の悪送球で1点を献上。打線は6回まで3安打に封じ込まれている(C)Getty Images
野球日本代表「侍ジャパン」は3月8日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組のオーストラリア戦（東京ドーム）に臨んだ。
侍打線は、オーストラリア先発のC.マクドナルドから2回に二死一、二塁の好機をつくったが、1番の大谷翔平が中飛に打ち取られて無得点に終わった。196センチの長身右腕から3回まで1安打に抑えられていた。
4回は2番手のW.サーポルトから2本の安打と四球で二死満塁の場面をつくり、打席は大谷。ここで3番手の左腕のB.タウンゼントと対戦したが、カウント2−1から4球目を投じた際に、二塁走者の牧秀悟が飛び出し、捕手からの送球でタッチアウトに。日本側はチャレンジを要求したが、認められなかった。
先発の菅野智之が4回無失点で降板すると、5回からマウンドに上がった2番手の隅田知一郎は、6回一死から二塁打を浴びると、三盗を仕掛けられると、若月健矢が悪送球で1点を献上してしまう。
日本はC組2位以内が既に確定しており、準々決勝進出を決めている。この日の試合に勝てば1位通過が決まるが、ここまでオーストラリアの5人の投手陣に6回まで3安打に封じられている。
