侍ジャパン、1点遠く…6回まで3安打に封じられる　捕手・若月健矢の悪送球で1点を献上【WBC】

侍ジャパンは若月の悪送球で1点を献上。打線は6回まで3安打に封じ込まれている

野球日本代表「侍ジャパン」は3月8日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組のオーストラリア戦（東京ドーム）に臨んだ。

侍打線は、オーストラリア先発のC.マクドナルドから2回に二死一、二塁の好機をつくったが、1番の大谷翔平が中飛に打ち取られて無得点に終わった。196センチの長身右腕から3回まで1安打に抑えられていた。

4回は2番手のW.サーポルトから2本の安打と四球で二死満塁の場面をつくり、打席は大谷。ここで3番手の左腕のB.タウンゼントと対戦したが、カウント2−1から4球目を投じた際に、二塁走者の牧秀悟が飛び出し、捕手からの送球でタッチアウトに。日本側はチャレンジを要求したが、認められなかった。