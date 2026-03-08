「さすが菅野」侍最年長36歳投手が4回4安打2奪三振、無失点の力投「ドームが似合う男やわ」【WBC】
菅野は4回無失点の力投を見せた(C)Getty Images
日本代表「侍ジャパン」は3月8日に第6回WBC1次ラウンドC組の豪州戦（東京ドーム）を戦った。
【動画】東京ドームに帰ってきた菅野智之！4回無失点の力投を見せた
先発の菅野智之は初回二死一、三塁のピンチを迎えたがJ．デールを遊ゴロに仕留め、無失点で切り抜ける。
すると2回は、2三振を奪うなど三者凡退。3回は先頭に安打を許したものの、2番C・ミードを三ゴロ併殺に仕留めるなど後続を封じた。
4回50球、4安打、2奪三振、無失点で降板。直球、スライダー、スプリットを丁寧にコーナーに投げ分ける熟練の投球術で豪州打線を封じ込めた。
この菅野の投球にはSNS上でも「さすがの投球術」「さすが菅野」「ドームが似合う男やわ」と巨人時代の本拠地とあって、落ち着いた投球が光ったと声が上がっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
