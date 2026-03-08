「パパ最高」内田理央、“子供の時に戻ったみたい”な家族旅行の写真を披露！ 「家族仲いいの素敵」
俳優の内田理央さんは3月8日、自身のInstagramを更新。家族旅行の写真を披露しました。
【写真】内田理央、家族旅行の様子を公開！
「家族仲いいの素敵です」内田さんは「家族旅行で富士山見に行ったよ〜」と、9枚の写真を投稿。「カラオケ大会でパパがILLIT完璧に歌ったり 朝早起きして日の出を見たり 子供の時に戻ったみたいに楽しかった」とつづり、サボテンの帽子を被っておどけたポーズをとる姿やカラオケで歌う楽しそうな姿を披露しています。
この投稿にコメントでは「パパ最高」「楽しそう 歌聴きたいです」「家族仲いいの素敵です」「かわいい〜」「カジュアルな服装すごく可愛いです」「りおちゃん可愛すぎ」「最近ますますお綺麗ですね」など声が寄せられています。
「元気なりおちゃん見れて嬉しい」2月28日の投稿では、今回の家族旅行の様子をVlog動画で公開している内田さん。富士山を見てはしゃぐ姿や「伊豆シャボテン動物公園」でカピバラやキリンと触れ合う姿など、内田さんが家族旅行を思い切り楽しんでいる様子がよりリアルに伝わってきます。ファンからも「元気なりおちゃん見れて嬉しい」「だーりおさんとカピバラさん、推しと推し」「ナニコレッ（笑）」などの声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてください！(文:福島 ゆき)
