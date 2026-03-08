■ミラノ・コルティナパラリンピック 女子スノーボードクロス 決勝ラウンド（日本時間8日、コルティナ・パラ・スノーボードパーク）

女子スノーボードクロスの決勝ラウンドが行われ、初出場の坂下恵里（33、三菱オートリース）が8位入賞を果たした。

スノーボードクロスは、選手複数名が同時スタートして先にゴールした選手が勝利。決勝ラウンドでは最大4名のグループによる勝ち抜き戦が行われ、ジャンプ台やバンク、ウェーブ（波型の雪面）などのあるコースを滑る。

パラリンピック初出場の坂下が、準決勝に臨んだ。序盤2番手につけたが、コース途中でアメリカの選手と衝突し転倒。4位となり決勝進出はならなかった。決勝の前に行われた順位決定戦に臨んだ坂下、ゴール直前で転倒したものの、初のパラリンピックで8位入賞を果たした。

男子スノーボードクロス下肢障害軽度クラス（SB-LL2）は、日本から3人が準々決勝に進んだ。2組目に出場した市川貴仁（34、エレマテック）は序盤で先頭に立ったが、中盤のカーブで後続の選手に抜かれ4位。3組目に登場した岡本圭司（44、サイドウェイ）はスタートで出遅れ、3位でフィニッシュ。4組目に出場した後田風吹（31、トレンドマイクロ）はコース途中でバランスを崩し尻もちをついてしまい4位。日本勢3人は準々決勝で姿を消した。

上肢障害クラス（SB-UL）の準々決勝に挑んだ大岩根正隆（45、ベリサーブ）も4位で、準決勝に進むことはできなかった。



＊写真は坂下恵里選手



