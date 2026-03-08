2023年WBC準決勝・メキシコ戦では同点3ラン

■日本 ー 豪州（8日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」の吉田正尚外野手（レッドソックス）は8日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次リーグC組のオーストラリア戦に「4番・左翼」で先発出場。7回に逆転2ランを放った。野球ファンは狂喜乱舞している。

劣勢の展開を一振りで吹き飛ばした。0-1で迎えた7回2死二塁、左腕ケネディが投じた内角低めのボール球のスライダーを振り抜いた。打球初速107.1マイル（約172.36キロ）、飛距離394フィート（約120.09メートル）、角度26度の一発を右翼席に突き刺した。

吉田といえば、2023年WBCの準決勝・メキシコ戦でも0-3の苦しい展開から同点3ランを放ち、侍ジャパンを救ったことは記憶に新しい。伝説の一打を彷彿とさせる豪快弾にファンも感涙模様だ。

SNS上では「吉田とかいう神」「吉田正尚が神すぎる」「吉田正尚様あああああああああ」「正尚ぁぁぁぁぁぁぁぁぁ」「吉田エグいて」「ヤバすぎる」「かっけえええ」など称賛の声が相次いだ。（Full-Count編集部）