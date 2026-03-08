3試合連続4番で出場

■日本 ー 豪州（7日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」は8日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次リーグC組のオーストラリア戦に臨んだ。「4番・左翼」で出場した吉田正尚外野手（レッドソックス）が1点を追う7回に2試合連発となる逆転2ランを放った。

吉田がパワーあふれる一撃を放った。東京ドームは大歓声に包まれた。嫌なムードを一振りで払拭した。0-1で迎えた7回2死二塁、吉田が右中間スタンドへ豪快に運んだ。打球初速107.1マイル（約172.36キロ）、飛距離394フィート（約120.09メートル）、角度26度の一発で、侍ジャパンベンチも総出でヒーローを出迎えた。

ここまでの2試合でいずれも「4番」で出場。6日のチャイニーズ・タイペイ戦では3打数2安打。7日の韓国戦では本塁打を含む4打数2安打3打点で存在感を示している。今大会はオーストラリア戦の開始前の時点で7打数4安打の打率.571、4打点としている。

2023年大会は7試合で22打数9安打の打率.409、2本塁打、13打点と好成績を残している。このときの準決勝メキシコ戦では試合の終盤に起死回生の同点3ランを放ち“伝説”を残していた。今年の大会でも勝負強さが健在だ。（Full-Count編集部）