4回2死満塁で打席には大谷も…

■日本 ー 豪州（8日・東京ドーム）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンド・プールCの日本代表「侍ジャパン」が豪州と対戦。4回2死満塁の好機で大谷翔平投手（ドジャース）を打席に迎えたが、二塁走者の牧秀悟内野手（DeNA）が捕手からの送球で刺されて好機を逸した。米識者からは疑問の声が上がった。

0-0で迎えた4回、2死満塁で大谷に打席が回ってきた。カウント2-1からの4球目を見逃してストライク。次の瞬間だった。豪州の捕手パーキンスが素早く二塁へ送球。二塁走者の牧は飛び出しており、戻り切れずにアウトになった。まさかの展開に球場は騒然。日本ベンチはチャレンジを要求したとみられるが、これは認められず。3アウトチェンジになった。

世界最高の選手が打席にいる中、まさかのプレーでイニングを終えたことで様々な反応が寄せられた。中でも、米放送局「SNY」でメッツ番記者の経験があるマイケル・バロン氏は自身のX（旧ツイッター）にて厳しい見解を示した。

「素晴らしい送球とタッチプレーだったが、満塁でショウヘイ・オオタニが打席にいる場面で、それはただただ、あってはならないことだ」

最大の好機を逃した侍ジャパンはその後もオーストラリア投手陣を打ち崩せず、6回を終えて0-1とリードを許している。（Full-Count編集部）