歌手・ちゃんみなが、８日に自身のＳＮＳを更新し、デビュー１０年目に突入したことを報告した。

ちゃんみなはインスタグラムを更新し、「ちゃんみな９歳 今日から１０周年イヤーに向かって９年分の愛を背負って駆け抜けます！本当に本当にいつもありがとう」とファンへ感謝の気持ちをつづり、９と１０のろうそくが立った２つのケーキを手にしたショットを公開。

「記念すべき１０歳になるまで、みんなにありったけの愛と感謝を伝えられるように頑張ります！これからもよろしくね 愛を込めて…ちゃんみな」と続け、ケーキにかぶりつく無邪気な動画も公開した。

この投稿には「おめでとー！！！これからも大好き ずーっと応援してます」「ちゃんみなおめでとう これからも私も一生の憧れだよ」「かわいすぎる」「おめでとう みなちゃんが居てくれたからここまで生きれてるよ、私の光でいてくれてありがとう」「おめでとう マジで愛してる！！」「ほんとうにおめでとう ちゃんみなのファンでいることは誇りだし幸せだよ！！！愛してるよ」「おめでとう ありがとう 世界一可愛い 世界一愛してる」「いつでもちゃんみなの味方です…」などの声が寄せられている。

日本人の父と韓国人の母の間に生まれたちゃんみなは、「練馬のビヨンセ」の異名をとり、２０１７年１月にシングル「未成年」でメジャーデビュー。ＹｏｕＴｕｂｅ総再生数は３０００万回を超え、サマーソニックやロック・イン・ジャパンなどのフェスで注目を集めており、ちゃんみながプロデュースした７人組ガールズグループ「ＨＡＮＡ」が大ブレイクしている。

プライベートでは２４年７月、韓国人ラッパーのＡＳＨ ＩＳＬＡＮＤとの結婚と妊娠を発表。同年１１月に第１子女児の出産を発表した。