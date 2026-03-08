アウターからの“チラ見せ”が今っぽ♡ 寒い日に着ていきたい【カーディガン】3選
夜のお出かけを存分に楽しむなら、場所にあわせたポイントを押さえておくべし...！そこで今回は、アウターにカーディガンを仕込んだ「横丁系飲みのおすすめコーデ」をご紹介します。アウター必須の屋外でも、アウターを脱いでも可愛い重ね着テクは、必見です♡
横丁系に行くときは“アウターにカーデ”を仕込んで
いわゆる横丁系のお店は席が外にあることが多いもの。寒くて楽しめない……なんて状況を回避する ために、アウターの脱ぎ着以外で温度を調整できる、カーデを着ていこう！
Cordinate カジュアルなダウンをレディに仕上げる白カーデを取り入れて
外飲みは動きやすくあたたかい、ロング丈のデニムパンツがベター。
Item 【EIMY ISTOIRE】カーディガン
1枚でもサマになる、重ね着風カーデ。
Item 【LILLIAN CARAT】レースフリルカーディガン
アウターを着てても盛れる、フロントのレースが可愛い。
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、 林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／Kanako（TRON）モデル／村瀬紗英（本誌専属）
村瀬紗英
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海