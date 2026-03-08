アウターからの“チラ見せ”が今っぽ♡ 寒い日に着ていきたい【カーディガン】3選

夜のお出かけを存分に楽しむなら、場所にあわせたポイントを押さえておくべし...！そこで今回は、アウターにカーディガンを仕込んだ「横丁系飲みのおすすめコーデ」をご紹介します。アウター必須の屋外でも、アウターを脱いでも可愛い重ね着テクは、必見です♡

横丁系に行くときは“アウターにカーデ”を仕込んで いわゆる横丁系のお店は席が外にあることが多いもの。寒くて楽しめない……なんて状況を回避する ために、アウターの脱ぎ着以外で温度を調整できる、カーデを着ていこう！

Cordinate カジュアルなダウンをレディに仕上げる白カーデを取り入れて 外飲みは動きやすくあたたかい、ロング丈のデニムパンツがベター。 ダウンジャケット 22,000円／dazzlin カーディガン 5,090円／NADIA FLORES EN EL CORAZON デニムパンツ 30,800円／KUME、バレエシューズ 11,000円／Rockfish Weatherwear（ともにblaseout）

Item 【EIMY ISTOIRE】カーディガン 1枚でもサマになる、重ね着風カーデ。 カーディガン 19,800円／EIMY ISTOIRE ルミネ新宿 ルミネ2

Item 【LILLIAN CARAT】レースフリルカーディガン アウターを着てても盛れる、フロントのレースが可愛い。 レースフリルカーディガン 9,790円／LILLIAN CARAT（リリアン カラット） 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、 林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／Kanako（TRON）モデル／村瀬紗英（本誌専属）

村瀬紗英

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海