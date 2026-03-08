◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）

侍ジャパンの西武・隅田知一郎投手（２６）が０ー０の同点で迎えた５回から菅野に代わり２番手でＷＢＣ初登板を果たした。３回を２安打１失点（自責０）、７奪三振。最速は１５３キロを計測した。リリーフでのＷＢＣ７奪三振は２３年中国戦の戸郷、同年チェコ戦の宮城に並ぶ日本最多タイ記録となった。

５回、先頭のパーキンスを１３７キロのチェンジアップで空振り三振にしとめ、続く代打・グレンディニングを１３８キロのフォークで空振り三振しとめ上々の滑り出しを見せた。２死からはケネリーに中堅手・鈴木のグラブをはじく強烈な中前安打を浴びるも、続くバザナを左飛にしとめ５回を終えた。

６回１死からホワイトフィールドに右翼線二塁打を許してピンチを招くと、三盗を仕掛けられ、若月が三塁へ悪送球。ボールが外野を転々とする間に、先取点を献上した。７回はわずか１０球で３者凡退。３イニングで７奪三振と切れ味十分だった。

プロ４年目の昨季は２３試合に登板し、プロ入り後初の２ケタ勝利を挙げ、１０勝１０敗、防御率２・５９だった。阪神・石井が先月１２日に左アキレス腱（けん）損傷と診断され、無念の出場辞退となったことを受け、代替選手として１３日に緊急招集されていた。