◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）

侍ジャパンのレッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が、天覧試合となったオーストラリア戦に「４番・左翼」でスタメン出場し、１点を追う７回２死一塁の場面で、２試合連続となる本塁打を放った。左腕ケネディの内角低めのスライダーを完璧に捉え、右中間に衝撃の逆転２ラン。打球速度１７２・４キロ、飛距離１２０・１メートルのアーチに、東京ドームのファンは総立ちとなった。大谷翔平もベンチを飛び出し、ガッツポーズで祝福した。

やはり、侍ジャパンでこの男は頼りになる。１９年プレミア１２、２１年東京五輪、２３年ＷＢＣで優勝に貢献。２３年の前回大会では大会途中から不振の村上（当時ヤクルト）に代わって４番に座り、準々決勝・イタリア戦（東京ドーム）、準決勝・メキシコ戦（米マイアミ）で２試合連続本塁打を放った。準決勝での３ランは０―３と劣勢だった７回に飛び出た値千金の同点弾で、サヨナラ勝ちにつながった。

２月中に米フロリダ州でのレッドソックスキャンプから帰国。名古屋で侍ジャパンに合流し、２日の強化試合・オリックス戦（京セラドーム）では右越えへ本塁打を放ち、状態のよさを見せ、「歴代の先輩方が築き上げてきた歴史や重みはもちろん感じる。必死に勝利に向かって頑張りたい」と大会２連覇への思いを口にしていた。

初戦の６日台湾戦（東京ドーム）では、３打数２安打１打点で４番としての役割を十分に果たした。試合後には「素晴らしい試合でした。みんな４番打てるバッターばっかりですので、打線の線となれるように、それだけです」と淡々と振り返っていた。

７日の韓国戦では３回にドジャース・大谷翔平投手（３１）、カブス・鈴木誠也外野手（３１）に続いて１イニング３本目の本塁打となるソロを放ち「みんなすごいので、流れに乗り遅れないようにしています」とうなずいていた。

ＷＢＣでは前回大会も２本塁打を放っており、通算４本目。今大会開始前の時点でＷＢＣでの日本人最多本塁打は多村、中田、筒香の３本。前日７日終了時点で大谷も３本だったが、吉田は日本人最多４発目となった。

この日の試合前には会見に出席し「素晴らしいスタッフ、メンバーがそろっているので、誰が４番というか、４番目（の打者）くらいの気持ちで打線が線となってつながるように」と気を引き締め直し、「一戦必勝で全勝することがチームの目標なので今日はその１試合にしたい」と意気込んでいた。