ラッパーでシンガーのちゃんみなさんが、自身初となる東京ドーム公演を行うことを発表しました。

2017年3月8日にアルバム『未成年』をリリースしたちゃんみなさん。その後、自身のアーティスト活動に加え、ガールズグループオーディション『No No Girls』から誕生したHANAのプロデュースを手がけるなど活躍しています。

今回、自身のデビュー10周年イヤーのスタート日である8日に発表したのが、自身初の東京ドーム公演の開催。7月11日と12日の2日間行われる予定で、ちゃんみなさんが待望と語る、自身最大キャパシティーのドーム公演となります。

2023年3月から、自身のコンサートツアーを『AREA OF DIAMOND』と名付け、現在も最新ツアー『AREA OF DIAMOND 4』を開催中のちゃんみなさん。今回の東京ドーム公演を『AREA OF DIAMOND FINAL』と名付け、決意のパフォーマンスを披露するということです。

■話題のINI・西洸人とのコラボ楽曲もリリース

また、同じ8日の午前0時に配信がスタートしたのが、INIの西洸人さん（28）とのコラボレーション楽曲『Let you go feat. HIROTO (INI)』。

西さんはサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』から誕生したグローバルボーイズグループ・INIのメンバーで、グループの楽曲制作やソロ名義でもオリジナル曲をリリースするなど活躍しています。

実は、西さんはちゃんみなさんのキャリア初期からバックダンサーをつとめ、ちゃんみなさんの代表曲のひとつでもある『Angel』のMVでも共演してきました。

今回リリースしたコラボ曲『Let you go feat. HIROTO (INI)』は、ちゃんみなさんと西さんが共同で作詞を担当。以前はシンガーとダンサーという関係性だったちゃんみなさんと西さんが、ともにアーティストとして成長し、マイクを分け合い思いのたけをうたいあげる構成になっています。